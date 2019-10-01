Kia Cerato стал «спортивнее» и получил сервисы Яндекса

Версия GT Line стала самой крутой для Cerato, сменив в этом деле комп­лектацию Premium. Она отлича­ется красными вставками в радиаторной решётке и заднем диффузоре, спойлером, чёрными глянцевыми накладками на порогах и зеркалах заднего вида.

В салоне – руль с красной прострочкой и лепестками пере­ключения передач, передние сиденья с увеличен­ной боковой поддержкой и металли­ческие накладки на педали.

Начиная с комплектации Luxe (от 1 204 900 рублей) на модель теперь устанавли­ваются камера заднего вида и мульти­медийная система с восьми­дюймовым экраном и встроен­ными сервисами Яндекса: Навига­тором и голосовым помощником Алисой. В версии Prestige (от 1 304 900 рублей) отныне есть система бесключе­вого доступа и зеркала заднего вида с функцией автомати­ческого складывания.