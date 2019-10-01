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Kia Cerato стал «спортивнее» и получил сервисы Яндекса

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Николай Андреев

Седан Kia Cerato для российского рынка получил «спортивную» версию GT Line с изменённым внешним декором, а также расширен­ный список опций. Для нас все модифи­кации модели собира­ются на калинин­градском Автоторе по полному циклу со сваркой кузовов.

Kia Cerato GT Line
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Kia Cerato GT Line

  • Версия GT Line стала самой крутой для Cerato, сменив в этом деле комп­лектацию Premium. Она отлича­ется красными вставками в радиаторной решётке и заднем диффузоре, спойлером, чёрными глянцевыми накладками на порогах и зеркалах заднего вида.

  • В салоне – руль с красной прострочкой и лепестками пере­ключения передач, передние сиденья с увеличен­ной боковой поддержкой и металли­ческие накладки на педали.

  • Начиная с комплектации Luxe (от 1 204 900 рублей) на модель теперь устанавли­ваются камера заднего вида и мульти­медийная система с восьми­дюймовым экраном и встроен­ными сервисами Яндекса: Навига­тором и голосовым помощником Алисой. В версии Prestige (от 1 304 900 рублей) отныне есть система бесключе­вого доступа и зеркала заднего вида с функцией автомати­ческого складывания.

  • Cerato GT Line, оснащённый 150-сильным двух­литровым мотором и шести­ступенчатым «автоматом», стоит от 1 409 900 рублей. За доплату в 60 000 рублей предлага­ется версия GT Line+ с кожаной обивкой сидений вместо комбини­рованной отделки тканью и кожей.

Kia Cerato стал для вас интереснее?

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