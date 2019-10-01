Kia Cerato стал «спортивнее» и получил сервисы Яндекса
Николай Андреев
Седан Kia Cerato для российского рынка получил «спортивную» версию GT Line с изменённым внешним декором, а также расширенный список опций. Для нас все модификации модели собираются на калининградском Автоторе по полному циклу со сваркой кузовов.
Версия GT Line стала самой крутой для Cerato, сменив в этом деле комплектацию Premium. Она отличается красными вставками в радиаторной решётке и заднем диффузоре, спойлером, чёрными глянцевыми накладками на порогах и зеркалах заднего вида.
В салоне – руль с красной прострочкой и лепестками переключения передач, передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой и металлические накладки на педали.
Начиная с комплектации Luxe (от 1 204 900 рублей) на модель теперь устанавливаются камера заднего вида и мультимедийная система с восьмидюймовым экраном и встроенными сервисами Яндекса: Навигатором и голосовым помощником Алисой. В версии Prestige (от 1 304 900 рублей) отныне есть система бесключевого доступа и зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания.
Cerato GT Line, оснащённый 150-сильным двухлитровым мотором и шестиступенчатым «автоматом», стоит от 1 409 900 рублей. За доплату в 60 000 рублей предлагается версия GT Line+ с кожаной обивкой сидений вместо комбинированной отделки тканью и кожей.