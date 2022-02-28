Поставки заморожены, цены уже растут: что происходит на рынке новых автомобилей

События последних дней привели к обвальному падению рубля, и это точно скажется на состоянии автомобильного рынка. Большая часть автомобильных брендов, работающих в России, уже приняла решение приостановить отгрузку новых машин дилерам. Основная причина таких мер — повышение стоимости автомобилей, которые уже прибыли на территорию страны. Кроме того, в ближайшей перспективе бренды наверняка столкнутся с логистическими сложностями доставки автомобилей из других стран.

Корреспонденты Журнала Авто.ру обратились за разъяснениями к официальным представителям брендов и дилерских компаний, однако не все спикеры в условиях неопределённости согласились давать комментарий или говорить от своего имени.

По словам источника Авто.ру в дилерской среде, поставки уже приостановили компании Audi, VW, Skoda, Porsche, Jaguar Land Rover, Lamborghini и Mazda. При этом заморозка отгрузки касается не только новых моделей, но и запасных частей. Также дилерские сети готовятся снизить бюджеты на рекламу, потому что ожидают перебоев с глобальными поставками новых моделей.

Официальный представитель концерна Volkswagen в России Наталья Костюкович подтвердила остановку отгрузки машин по всем маркам группы, но уточнила, что речь идёт только об автомобилях, которые уже находятся в России, а не об импорте. «Отгрузки от "Фольксваген Групп Рус" в адрес дилеров марок, входящих в состав "Фольксваген Груп Рус", временно приостановлены до дальнейшего уведомления», — сообщили в концерне. Единственной причиной такого шага являются падение рубля и грядущее изменение цен на новинки.