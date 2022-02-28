Поставки заморожены, цены уже растут: что происходит на рынке новых автомобилей

События последних дней привели к обвальному падению рубля, и это точно скажется на состоянии автомобильного рынка. Большая часть автомобильных брендов, работающих в России, уже приняла решение приостановить отгрузку новых машин дилерам. Основная причина таких мер — повышение стоимости автомобилей, которые уже прибыли на территорию страны. Кроме того, в ближайшей перспективе бренды наверняка столкнутся с логистическими сложностями доставки автомобилей из других стран.
Корреспонденты Журнала Авто.ру обратились за разъяснениями к официальным представителям брендов и дилерских компаний, однако не все спикеры в условиях неопределённости согласились давать комментарий или говорить от своего имени.
По словам источника Авто.ру в дилерской среде, поставки уже приостановили компании Audi, VW, Skoda, Porsche, Jaguar Land Rover, Lamborghini и Mazda. При этом заморозка отгрузки касается не только новых моделей, но и запасных частей. Также дилерские сети готовятся снизить бюджеты на рекламу, потому что ожидают перебоев с глобальными поставками новых моделей.
Официальный представитель концерна Volkswagen в России Наталья Костюкович подтвердила остановку отгрузки машин по всем маркам группы, но уточнила, что речь идёт только об автомобилях, которые уже находятся в России, а не об импорте. «Отгрузки от "Фольксваген Групп Рус" в адрес дилеров марок, входящих в состав "Фольксваген Груп Рус", временно приостановлены до дальнейшего уведомления», — сообщили в концерне. Единственной причиной такого шага являются падение рубля и грядущее изменение цен на новинки.
Авторынок лихорадит из-за курса
Ещё утром в понедельник стало известно, что ряд брендов оповестил своих дилеров о повышении цен. Официально цифры никто из них пока не назвал, но, по данным источника Авто.ру, компания Audi повысила стоимость своих моделей на 15%, а автомобили Mercedes-Benz подорожали на 20%. Кроме того, дилеры пока не могут сказать, когда автокомпании возобновят поставки машин.
Переоценка продукции из-за изменения валютного курса сейчас наблюдается не только на авторынке. Аналогичные процессы идут у поставщиков запчастей и телефонов, бытовой техники, лекарств и даже продуктов питания. Ограничения будут происходить, пока валютные курсы не стабилизируются. Но это не связано с волевым отказом от поставок, уходом брендов с российского рынка, политикой или санкциями, уверен глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«Автомобильный сегмент на настоящий момент никак не подпадает под уже введённые санкции. Ни поставки автомобилей, ни поставки запчастей не фигурируют в риторике зарубежных политиков. Поэтому на настоящий момент какого-либо прекращения поставок и дефицита из-за санкционных рисков не ожидается. Автобренды будут уходить с нашего рынка только и исключительно в том случае, если их работа станет нерентабельной, как было у Honda», — пояснил Шапарин в разговоре с Авто.ру. По данным Союза, логистические проблемы сейчас наблюдаются в основном в черноморских портах, но на поставках автомобилей они никак не сказываются.
Цены на автомобили могут вырасти до 20%
Несмотря на уже принятые некоторыми брендами решения о серьёзной корректировке цен, дилеры не делают панических прогнозов. Логичным называют постепенное повышение стоимости, которое суммарно к концу года может составить до 20%. По словам генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, сейчас самая главная сложность — ограничения, которые могут коснуться поставок автомобилей и запчастей на российский рынок.
«Если жёстких санкций в автомобильном секторе не будет, то все остальные проблемы решаемы. Бесполезно сейчас фантазировать, какой будет курс доллара через полгода. Думаю, что в течение шести месяцев правительство будет удерживать курс рубля в требуемых диапазонах — все инструменты для этого есть. Если поставки автомобилей дилерам продолжатся в нормальном режиме, то даже пусть курс рубля не будет расти, цены будут повышаться постепенно, в среднем на 3–4% ежеквартально. Общий рост по итогам года составит не менее 20%», — прогнозирует Ольховский.
Однако большая часть дилеров пока воздерживается от официальных комментариев, заявляя о полном отсутствии понимания картины происходящего на авторынке на сегодня. Участники рынка ещё не готовы оценить трудности с поставками и грядущее удорожание в сегменте новых автомобилей.
Автобренды пока наблюдают
Большая часть автомобильных компаний, опрошенных Авто.ру, отказалась комментировать сложившуюся ситуацию. Такую позицию заняли в Hyundai, Kia, UAZ, а также в АвтоВАЗе. В компании Stellantis, куда входят марки Peugeot и Citroen, не смогли прокомментировать поставки, но рассказали, что подняли цены с 25 февраля. Московский завод Renault приостановил работу с 28 февраля до 5 марта из-за сложностей с логистикой. Эту информацию Авто.ру подтвердила официальный представитель бренда Оксана Вершинина.
В офисе BMW в России сообщили, что компания пока не повышала рекомендованную розничную цену на свои модели. «Мы продолжаем работу в штатном режиме, включая отгрузки автомобилей дилерам, но следим за развитием событий. Однако изменения могут быть в любой момент», — прояснила официальный представитель BMW Полина Есенова.
В компании Jaguar Land Rover Авто.ру сообщили, что бренд обеспокоен текущей ситуацией и следит за её развитием, но никак не прокомментировали информацию о возможной остановке поставок, которую озвучивали дилеры. Представитель марки Rolls-Royce заявил, что бренд с большим беспокойством следит за текущими событиями и призывает к быстрому и мирному урегулированию. «Мы внимательно следим и оцениваем соответствующие санкции. Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не можем комментировать возможные последствия этой ситуации», — добавили в компании.
Компания Geely продолжает отгрузку оплаченных автомобилей в плановом режиме, исходя из доступных логистических возможностей. Однако выставление новых счетов временно прекращено для оценки экономического эффекта от резких курсовых изменений. «Мы запланировали рост поставок автомобилей Geely на российский рынок в 2022 году, мы будем следить за ситуацией и оценивать, как она может повлиять на наши планы», — сообщил представитель бренда Александр Будрин. В компания Chery также отметили, что все логистические партнёры работают в штатном режиме, но закупки дилерами временно остановлены — до уточнения закупочных цен.
В компании Haval заявили, что завод марки в Тульской области работает в обычном режиме в соответствии с производственным планом. Однако отгрузка готовых автомобилей дилерам также заморожена до момента, пока ситуация с колебаниями курса рубля не станет более стабильной и ясной.