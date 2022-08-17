Цены не упадут, дефицит останется: что думают эксперты про будущее российского авторынка

Анастасия Попова
Продажи новых автомобилей на российском рынке начали расти: в «Автостате» и Ассоциации европейского бизнеса фиксируют увеличение показателей второй месяц подряд. При этом общие результаты продаж пока ещё находятся на крайне низком уровне: в месяц продают и регистрируют в ГИБДД не больше 30–35 тыс. новых машин. Мы поговорили с экспертами и автодилерами, чтобы понять, продолжится ли рост, за счёт каких брендов и моделей он возможен и что будет с ценами на автомобили.
Почему растёт: низкая база, живой АвтоВАЗ и поставки из Китая
По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в апреле в России продали 32 706 новых автомобилей, в мае произошло падение до 24 268 единиц, после чего продажи опять пошли вверх: 27 761 автомобиль в июне и 32 412 — в июле. Однако по сравнению с июлем прошлого года рынок обвалился на 74,9%. Правда, эти цифры соответствуют данным импортёров, а в реальности машин продали больше. В агентстве «Автостат» проанализировали данные АО «Электронный паспорт», которые учитывают не просто факт продажи автомобилей, а их регистрацию в ГИБДД: в июле этот показатель достиг 35 583 единиц.
Как объяснил в беседе с корреспондентом «Журнала Авто.ру» глава «Автостата» Сергей Целиков, нынешний рост продаж связан с крайне низкой базой и слабыми результатами предыдущих месяцев. Согласно прогнозу аналитиков агентства, по итогам 2022 года в России продадут не более 600 тысяч автомобилей. При этом в начале года в АЕБ предполагали, что в России будет продано около 1,722 млн новых машин.
«Пока рынок показывает плачевные показатели, и рост продаж мы прогнозируем именно за счёт низкой базы. В России живёт около 150 млн человек, большинство не потеряли свои доходы, и у них есть возможность покупать новые автомобили. Поэтому возможности для роста есть. В первую очередь, растут продажи Lada: из 35 тыс. автомобилей в июле 10 тыс. пришлось именно на АвтоВАЗ. Компания просто возобновила производство, и на рынке появились машины. Если АвтоВАЗ, как обещает, выйдет на производство 500 тыс. автомобилей в год, то рынок будет и дальше расти именно в таких объёмах», — проанализировал Целиков.
Вторым важным обстоятельством Целиков назвал продолжающиеся поставки от китайских автопроизводителей. А третьим — небольшой приток корейских моделей от Kia и Hyundai. «В Россию потихоньку ввозят всё больше китайских моделей. Видно, что пошли поставки в том числе и по железной дороге. Таким образом, у "китайцев" плавно растёт доля на российском рынке. Кроме того, идут слабые поставки корейских автомобилей, но показатели минимальны, в основном их подвозят за счёт параллельного импорта. И совсем немного машин подвозят из Калининграда, где собирают остатки», — отметил Целиков.
Эксперт отметил, что больше всего на рынке по продажам провалились премиальные бренды и те, кто полностью остановил производство. Например, явно ниже рынка сейчас показатели у японских брендов, включая Toyota и Lexus. Из-за остановки завода практически полностью прекратились продажи брендов Volkswagen Group.
«Все остальные будут падать, включая корейские бренды. Возможно, показатели по регистрациям новых автомобилей Toyota, ввезённых по параллельному импорту, в какой-то момент начнут расти: сейчас их активно завозят частные лица. Их регистрируют в ГИБДД, оформляют ЭПТС — и эти новые автомобили тоже попадают в нашу статистику продаж», — пояснил Целиков.
Цены снижаться не будут, а китайцы не захватят весь рынок
По словам Целикова, позитивную динамику продаж покажут те бренды, у которых будут машины в наличии — собственного производства или импортные. Но цены, считает эксперт, в ближайшее время не снизятся.
«Продавцы могут немного корректировать цены только на те модели, которые приходят по параллельному импорту. Их предлагают дешевле, чем те, которые дилеры оставили себе и теперь пытаются продавать подороже. И некоторые будут готовы подвинуться в цене, просто чтобы продать автомобили, — считает Целиков. — У АвтоВАЗа сейчас очень высокие цены, именно поэтому мы и видим такие не слишком впечатляющие объёмы продаж. Если бы их модели стоили в 1,5 раза дешевле, то продавалось бы больше: не 10 тысяч автомобилей в месяц, а 30 тысяч».
С этим мнением соглашается и представитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, который считает, что отечественные машины продаются слишком дорого: «Всяческие УАЗ Patriot в наличии хоть и есть, но за 2 млн эти модели никому не нужны, как и потенциальная Vesta NG. Сейчас отечественные модели нам предлагают по цене Mercedes-Benz E-class или топовой Toyota Corolla. Поэтому водители будут переключаться на ввоз из других стран, но эти поставки будут минимальными», — говорит эксперт.
Но даже в таких условиях эксперты не ожидают резкого роста продаж в России китайских автомобилей, которые могли бы восполнить дефицит. По мнению Целикова, многие китайские бренды до сих пор так и не просчитали варианты работы, логистику и возможные объёмы продаж. К тому же вывод нового бренда на рынок требует подготовки. В этой ситуации уверенно себя чувствуют только бренды Chery, Geely, Haval, которые работают с Россией уже много лет.
«Но и этим брендам приходится лавировать между политикой и бизнесом. Громко кричать о том, что они работают по полной программе и думают расширяться, нельзя. Но сейчас в России получается продавать автомобили по тем ценам в долларах, которые производителям раньше и не снились. Можно за $50 тыс. продавать те автомобили, которые в Китае или Европе стоят $25 тыс. И конечно, китайцы понимают, что бизнес надо делать здесь и сейчас. Это благоприятный момент для тех, у кого работают финансовые инструменты и отстроена логистика», — поделился Целиков.
Антон Шапарин, в свою очередь, уверен, что китайские марки могли бы продавать в России больше, но объёмы поставок сдерживают как дефицит на местном рынке, так и санкционные риски. «Автомобилей пока не хватает и в самом Китае — сказываются последствия коронавирусных локдаунов. При этом во многих моделях применяются оборудование и технологии, использование которых в России ограничено санкциями», — говорит эксперт и добавляет, что чем скромнее объёмы поставок, тем меньше внимания будет привлекаться к конкретному бренду со стороны американских и европейских властей.
Дефицит продолжится
О том, что говорить о восстановлении авторынка пока преждевременно, корреспонденту «Журнала Авто.ру» заявил и генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
«Сокращение объёмов поставок новых автомобилей практически всех европейских брендов может усилить дефицит автомобилей, который уже сформировался на рынке. Авторитейлу может помочь параллельный импорт — но при условии оперативных изменений в работе всех задействованных ведомств, включая ГИБДД и таможню. Так как ввозить новые автомобили из-за границы юридическим лицам по-прежнему невыгодно», — рассказал Терлюкевич.
Рост продаж китайских автомобилей он объяснил тем, что их поставки в Россию продолжаются, а дефицит автомобилей существенно ниже, чем среди европейских брендов. Тем не менее сохраняющиеся перебои в логистике, дефицит полупроводников и волатильность курсов валют будут негативно отражаться на объёмах продаж. Таким образом, у дилеров будет всё меньше новых автомобилей, и эта тенденция сохранится не только до конца текущего года, но и в следующем году. Итоговые объёмы продаж в 2022 году эксперт оценивает в 470–500 тысяч автомобилей.
В свою очередь, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что китайские производители составят основу рынка массовых брендов. «Помимо них, авторынок будет понемногу наполняться корейскими автомобилями, что также позволит расширить ассортимент. Есть ожидание на возобновление производств внутри России. Тем более, что государство ранее анонсировало серьёзные меры поддержки покупательского спроса и производства», — говорит Ольховский.
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков роста на рынке не ожидает и предпосылок для него не видит. «На фоне приостановки массовых поставок из всех регионов, кроме Китая, можно ожидать, что в ближайшем будущем рынок продолжит демонстрировать ту же картину, которая наблюдается последние месяцы. Нет сомнений, что при сохранении существующих обстоятельств падение рынка продолжится. Можно прогнозировать, что оно будет находиться в районе 80%. Дилерам хватит складских запасов автомобилей ещё на 2–4 месяца торговли», — говорит Стариков. Что будет после того, как закончатся эти запасы, все опрошенные Журналом Авто.ру эксперты сказать затруднились.