Цены не упадут, дефицит останется: что думают эксперты про будущее российского авторынка

Почему растёт: низкая база, живой АвтоВАЗ и поставки из Китая

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в апреле в России продали 32 706 новых автомобилей, в мае произошло падение до 24 268 единиц, после чего продажи опять пошли вверх: 27 761 автомобиль в июне и 32 412 — в июле. Однако по сравнению с июлем прошлого года рынок обвалился на 74,9%. Правда, эти цифры соответствуют данным импортёров, а в реальности машин продали больше. В агентстве «Автостат» проанализировали данные АО «Электронный паспорт», которые учитывают не просто факт продажи автомобилей, а их регистрацию в ГИБДД: в июле этот показатель достиг 35 583 единиц.

Как объяснил в беседе с корреспондентом «Журнала Авто.ру» глава «Автостата» Сергей Целиков, нынешний рост продаж связан с крайне низкой базой и слабыми результатами предыдущих месяцев. Согласно прогнозу аналитиков агентства, по итогам 2022 года в России продадут не более 600 тысяч автомобилей. При этом в начале года в АЕБ предполагали, что в России будет продано около 1,722 млн новых машин.

«Пока рынок показывает плачевные показатели, и рост продаж мы прогнозируем именно за счёт низкой базы. В России живёт около 150 млн человек, большинство не потеряли свои доходы, и у них есть возможность покупать новые автомобили. Поэтому возможности для роста есть. В первую очередь, растут продажи Lada: из 35 тыс. автомобилей в июле 10 тыс. пришлось именно на АвтоВАЗ. Компания просто возобновила производство, и на рынке появились машины. Если АвтоВАЗ, как обещает, выйдет на производство 500 тыс. автомобилей в год, то рынок будет и дальше расти именно в таких объёмах», — проанализировал Целиков.

Вторым важным обстоятельством Целиков назвал продолжающиеся поставки от китайских автопроизводителей. А третьим — небольшой приток корейских моделей от Kia и Hyundai. «В Россию потихоньку ввозят всё больше китайских моделей. Видно, что пошли поставки в том числе и по железной дороге. Таким образом, у "китайцев" плавно растёт доля на российском рынке. Кроме того, идут слабые поставки корейских автомобилей, но показатели минимальны, в основном их подвозят за счёт параллельного импорта. И совсем немного машин подвозят из Калининграда, где собирают остатки», — отметил Целиков.

Эксперт отметил, что больше всего на рынке по продажам провалились премиальные бренды и те, кто полностью остановил производство. Например, явно ниже рынка сейчас показатели у японских брендов, включая Toyota и Lexus. Из-за остановки завода практически полностью прекратились продажи брендов Volkswagen Group.

«Все остальные будут падать, включая корейские бренды. Возможно, показатели по регистрациям новых автомобилей Toyota, ввезённых по параллельному импорту, в какой-то момент начнут расти: сейчас их активно завозят частные лица. Их регистрируют в ГИБДД, оформляют ЭПТС — и эти новые автомобили тоже попадают в нашу статистику продаж», — пояснил Целиков.