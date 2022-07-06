Миллионная доплата за Тойоту и скидки на «китайцев»: реальные цены на новые автомобили разных классов в России

Массовые модели

Как насчёт самой доступной и народной машины? Речь про антикризисную Lada Granta в комплектации Classic'22 без АБС и эйрбэгов. Такие машины есть в наличии, и даже дешевле 700 тыс. (официальная РРЦ — 678 300 рублей), но нас больше интересовало что-то побезопаснее. Оказывается, и такую машину можно найти без проблем.

Один крупный дилер предложил 90-сильный седан 2022 года выпуска в прежней комплектации Classic c пакетом Optima, включающим кондиционер и обогрев наружных зеркал. Дилер озвучил цену в 797 000 рублей, то есть практически в рамках РРЦ, и заявил, что таких модификаций на складе очень много. Поэтому, мол, он может торговать без допов, а за трейд-ин сразу посулил скидку до ста тысяч. Вот только финальную цену дилер готов назвать лишь при личной встрече в салоне — то есть обещанные 797 тыс. могут оказаться уловкой.

Другой продавец оказался не столь щедрым и, похоже, более честным. Аналогичную Гранту, правда, с ковриками в салон, сеткой на радиаторную решётку, антикором и стальной защитой картера, были готовы отдать за 865 000 рублей.

С похожей ситуацией мы столкнулись, когда обзванивали дилеров Volkswagen в поисках седана Polo c 110-сильным двигателем и АКП во вполне приличной комплектации Respect. Первый же продавец быстренько подобрал интересующий нас вариант на складе по цене производителя в 1 759 400 рублей и сразу прислал коммерческое предложение. Без кредитов, трейд-ин и допов!

Но уже у второго дилера машин без дополнительного оборудования не нашлось. 1 820 000 рублей — за такую цену нам готовы были отдать тот же Respect, но уже с ковриками, брызговиками, дополнительной шумоизоляцией колёсных арок и сигнализацией. Всё навязываемое имущество тянет примерно на 60 000 рублей — в целом, терпимо.

Дилеры Renault тоже зазывают в салоны, чтобы озвучить финальные цены. А на просьбы хоть как-то обозначить цифры просто присылают предложение с рекомендованной ценой. Например, Duster с 2‑литровым мотором в комплектации Drive они оценивают в 1 967 000 рублей — то есть РРЦ плюс 19 000 рублей за металлик. При личном визите оказывается, что всё так и есть: продавцы утверждают, что после ухода Renault с рынка дилеры распродают машины по закупочным ценам — что звучит как попытка поскорее избавиться от марки и всех обязательств, с ней связанных.

Ещё один популярный кроссовер Hyundai Creta дилеры отдают только с допами. В своих поисках мы целились на 2-литровую модификацию с АКП и передним приводом в комплектации Lifestyle. Цена на официальном сайте — 2 235 000 рублей. По факту у дилеров есть машины стоимостью от 2 500 000 до 2 650 000 рублей. Причём набор допов у всех практически одинаковый: сетка на решётку радиатора, коврики в салон и багажник, сигнализация.