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Миллионная доплата за Тойоту и скидки на «китайцев»: реальные цены на новые автомобили разных классов в России

Разбор

Андрей Колтун

Автомобильный рынок в коме: в мае было реализовано всего 24 268 машин, хотя годом ранее покупателям передали 147 378 автомобилей. Но и массового закрытия дилеров пока не наблюдается: у многих из них ещё остались запасы. Для того, чтобы как-то компенсировать свои операционные расходы, продавцы начали потихоньку переписывать ценники в сторону понижения.

За сколько же в июне 2022 года можно купить новый автомобиль? Чтобы это выяснить, мы обзвонили и обошли более двух десятков московских дилеров — причём не только бюджетных и массовых, но и престижных брендов. Не забыли и про «китайцев». Спойлер: среди них нашлись и те, кто готов отдать машину дешевле рекомендованной розничной цены (РРЦ).

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Массовые модели

Как насчёт самой доступной и народной машины? Речь про антикризисную Lada Granta в комплектации Classic'22 без АБС и эйрбэгов. Такие машины есть в наличии, и даже дешевле 700 тыс. (официальная РРЦ — 678 300 рублей), но нас больше интересовало что-то побезопаснее. Оказывается, и такую машину можно найти без проблем.

Один крупный дилер предложил 90-сильный седан 2022 года выпуска в прежней комплектации Classic c пакетом Optima, включающим кондиционер и обогрев наружных зеркал. Дилер озвучил цену в 797 000 рублей, то есть практически в рамках РРЦ, и заявил, что таких модификаций на складе очень много. Поэтому, мол, он может торговать без допов, а за трейд-ин сразу посулил скидку до ста тысяч. Вот только финальную цену дилер готов назвать лишь при личной встрече в салоне — то есть обещанные 797 тыс. могут оказаться уловкой.

Другой продавец оказался не столь щедрым и, похоже, более честным. Аналогичную Гранту, правда, с ковриками в салон, сеткой на радиаторную решётку, антикором и стальной защитой картера, были готовы отдать за 865 000 рублей.

С похожей ситуацией мы столкнулись, когда обзванивали дилеров Volkswagen в поисках седана Polo c 110-сильным двигателем и АКП во вполне приличной комплектации Respect. Первый же продавец быстренько подобрал интересующий нас вариант на складе по цене производителя в 1 759 400 рублей и сразу прислал коммерческое предложение. Без кредитов, трейд-ин и допов!

Но уже у второго дилера машин без дополнительного оборудования не нашлось. 1 820 000 рублей — за такую цену нам готовы были отдать тот же Respect, но уже с ковриками, брызговиками, дополнительной шумоизоляцией колёсных арок и сигнализацией. Всё навязываемое имущество тянет примерно на 60 000 рублей — в целом, терпимо.

Дилеры Renault тоже зазывают в салоны, чтобы озвучить финальные цены. А на просьбы хоть как-то обозначить цифры просто присылают предложение с рекомендованной ценой. Например, Duster с 2‑литровым мотором в комплектации Drive они оценивают в 1 967 000 рублей — то есть РРЦ плюс 19 000 рублей за металлик. При личном визите оказывается, что всё так и есть: продавцы утверждают, что после ухода Renault с рынка дилеры распродают машины по закупочным ценам — что звучит как попытка поскорее избавиться от марки и всех обязательств, с ней связанных.

Ещё один популярный кроссовер Hyundai Creta дилеры отдают только с допами. В своих поисках мы целились на 2-литровую модификацию с АКП и передним приводом в комплектации Lifestyle. Цена на официальном сайте — 2 235 000 рублей. По факту у дилеров есть машины стоимостью от 2 500 000 до 2 650 000 рублей. Причём набор допов у всех практически одинаковый: сетка на решётку радиатора, коврики в салон и багажник, сигнализация.

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Скидки от китайских брендов

Примерно в таком же ценовом диапазоне расположились предложения на более крупный Haval Jolion. Переднеприводную 143-сильную модификацию с 7‑ступенчатым роботом в богатой комплектации Elite можно забрать в день обращения за 2 500 000 рублей. Не возникло проблем и с подбором цвета. Искомый нами серебристый металлик быстро нашёлся. Однако заметим, что рекомендованная цена такого экземпляра составляет 2 229 000 рублей — за что нужно доплатить ещё 271 000 рублей, дилер не уточнил.

Зато с Chery ситуация обратная. Компания не снижала цены в прайс-листах, но прописала под ними сумму прямой скидки, которая применяется по умолчанию без трейд-ин и кредита. Так, на интересующий нас Tiggo 7 Pro в комплектации Prestige дисконт компании составляет 220 тысяч. Отнимаем их из максимальных по прайсу 2 779 000 рублей — остаётся 2 559 000 рублей. И прямо по такой цене машинами сейчас торгуют дилеры. Мы обзвонили несколько — показания у всех сошлись. В одном салоне нам предложили дополнительную скидку в 59 000 рублей, если мы оформим у них каско.

Идентичной тактики придерживаются и в Geely. Абсолютно тот же официальный дисконт, и примерно те же ценники. Хотя без дилерских наценок не обошлось. Полноприводный Atlas Pro в стартовой для такой модификации, но весьма приличной комплектации Luxury мы нашли за 2 600 000 рублейна 76 тысяч дороже, чем в прайсе.

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Toyota Camry и популярные кроссоверы

А вот для поклонников бренда Toyota у нас плохие новости. Продавцы этой марки вообще ведут себя странно — в том смысле, что по телефону не называют цен, но готовы выслушать… предложение потенциального клиента. После переговоров нам как бы удалось выторговать за 4 000 000 рублей седан Camry c 2,5-литровым двигателем (речь шла о комплектации Classic за рекомендованные производителем 2 968 000 рублей). Впрочем, дилер дал понять, что, если дело дойдёт до сделки, сумму можно обсуждать и дальше.

С кроссовером RAV4 — искали полноприводный вариант в комплектации «Комфорт» с мотором 2,0 литра и вариатором — дела обстоят ещё хуже. У пары дилеров таковых не оказалось вовсе. А тот, у кого машина нашлась, был готов уступить её не меньше чем за 4 700 000 рублей! С ковриками, сигнализацией и даже нанокерамическим покрытием кузова… При этом в фирменном прайс-листе указана цена в 3 035 000 рублей. Плюс 19 тысяч за металлик.

Не обольщайтесь, если думаете, что Volkswagen Tiguan вы сможете найти дешевле. В отличие от Polo, где средние накрутки составляют 100–150 тысяч, к рекомендованной цене немецкого кросса дилеры смело плюсуют полмиллиона и больше. Мы попытались найти 150-сильный вариант с полным приводом в комплектации Respect, в итоге получили три предложения на автомобили с дополнительными пакетами «Зимний» и «Комфорт», отличающиеся лишь цветами и неделями производства (все они были выпущены в 2022 году). Так вот, за белый и формально самый свежий кроссовер дилер запросил 5 033 000 рублей, серый и чёрный нам пообещали отдать за 4 800 000 и 4 500 000 рублей соответ­ственно. Что имеем по прайсу? 3 605 900 рублей, и ни копеечки больше.

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Исчезающий премиум и немного б/у

Что Mercedes-Benz, что BMW сейчас торгуют по принципу «звони, будем договариваться». Это если повезёт найти то, что надо. Мы, например, искали новый Mercedes-Benz E200 и нашли только у третьего дилера парочку заднеприводных седанов в исполнении Sport. Белый за 5 841 000 рублей и чёрный за 5 503 000 рубля. Причём в одном из салонов нам предложили приехать к ним в шоу-рум, чтобы познакомиться с машиной и просто посидеть в ней, но… продавать отказались.

Похоже, что и BMW 320i перешёл в разряд «краснокнижных». Мы обнаружили лишь один экземпляр — бензиновый, классической компоновки... за 5 700 000 рублей. В качестве альтернативы за 5 900 000 рублей дилер предложил полноприводный седан 2021 года выпуска со 190-сильным дизельным мотором и… небольшим пробегом в 1500 км. Там же за 7 000 000 рублей нам готовы были уступить и BMW X5 xDrive 30d, но уже 2020 года рождения (!) и с пробегом 57 000 км (!).

Новые X5, кстати, пока есть, но цены на них — за пределом понимания. К примеру, X5 xDrive 30d в исполнении M Sport Plus дилер оценил в 13 800 000 рублей, а за версию M Sport Pro запросил ещё на 700 000 рублей больше.

Может, подобрать альтернативу у корейских марок? По кроссоверу Genesis GV80 предложений больше, чем у «немцев». Несколько дилеров подтвердили наличие у них как бензиновых, так и дизельных модификаций. Но реальные цены вновь очень далеки от того, что заявлено в официальном прайсе. Версию с базовым бензиновым мотором мощностью 249 л.с. в комплектации Premium согласны отдать минимум за 9 490 000 рублей. Да, это не 14 миллионов, которые просят за навороченный баварский X5, но и не 7 740 000 рублей, указанных на фирменном сайте бренда.

Будете покупать новый автомобиль в 2022 году?

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