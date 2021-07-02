Цены на новую Крету, тест роскошного Cadillac Escalade и выборы лучшей машины на Авто.ру. Главное за день
Александр Мирошкин
Добрый вечер! Сегодня исполняется 60 лет Сами Насери — тому самому Даниэлю из легендарной киносаги «Такси». И пока вы не бросились стремглав пересматривать эту нетленку, обязательно прочитайте обо всём самом важном и интересном, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.
Прайс-лист дня: цены на Creta нового поколения
Что случилось? Компания Hyundai объявила российские цены на кроссовер Creta нового поколения. Модель, которая выпускается в Санкт-Петербурге, будет стоить от 1 199 000 рублей. Топовый вариант обойдётся в 1 900 000 рублей.
Это дорого? Относительно предшественника Крета подорожала всего на пять процентов. Однако если смотреть на конкурентов, то модель Hyundai недёшева. Например, свежий Дастер в базовой комплектации стоит 1 004 000 рублей, а топовый вариант оценён в 1 509 000 рублей.
Тест-драйв: новый Cadillac Escalade
Приезда нового Эскалейда в Россию пришлось ждать полтора года! Модель показали ещё в феврале 2020-го, а потом случилось сами-знаете-что. Но теперь огромный Cadillac добрался до нас! Мы на нём поездили и готовы ответить на главные вопросы про роскошного американского здоровяка. Кстати, а так ли он роскошен на самом деле?
Немного важных новостей
- ГИБДД предлагает разрешить ездить со скоростью 150 км/ч. Но не везде.
- Несколько новых Land Cruiser 300 уже разбили во время перевозки.
- Российским вэнам Opel добавили полный привод.
- Самые доступные модели Genesis доберутся до России осенью.
Слышали когда-нибудь о Джованни Микелотти? А ведь этот человек придумал более 1200 автомобилей для Alfa Romeo, Ferrari, BMW, Maserati, Aston Martin, Ford, Lancia и Jaguar. Свои шедевры он создавал не выходя из дома, а за некоторые так и не получил гонорар...
Вообще, это уже третья статья из цикла про автомобильных дизайнеров. Совсем недавно мы рассказывали о Робере Опроне, вклад которого в облик французских автомобилей невозможно переоценить. А началась серия с Ричарда Тига, который придумал легендарный Jeep Cherokee.
Кстати!
Сегодня мы запустили голосование за лучший автомобиль июня на Авто.ру. И ваш голос может стать решающим!