Цены на новую Крету, тест роскошного Cadillac Escalade и выборы лучшей машины на Авто.ру. Главное за день

Что случилось? Компания Hyundai объявила российские цены на кроссовер Creta нового поколения. Модель, которая выпускается в Санкт-Петербурге, будет стоить от 1 199 000 рублей. Топовый вариант обойдётся в 1 900 000 рублей.

Это дорого? Относительно предшественника Крета подорожала всего на пять процентов. Однако если смотреть на конкурентов, то модель Hyundai недёшева. Например, свежий Дастер в базовой комплектации стоит 1 004 000 рублей, а топовый вариант оценён в 1 509 000 рублей.