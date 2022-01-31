Оставить коммент

В Сан-Франциско выросло число беспилотников на дорогах. И аварий с их участием

Эксперты спрогнозировали рост цен на классические японские автомобили

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Известный оператор рынка классических автомобилей Hagerty выступил с прогнозом, согласно которому цены на самые известные машины продолжат расти. Эксперт компании Джон Уайли заявил, что уже в нынешнем году могут быть зафиксированы сделки, когда за Nissan Skyline GT-R или Lexus LFA заплатят 2 и более миллиона долларов.

  • По прогнозу эксперта, в нынешнем году вся автомобильная классика японского происхождения продолжит расти в цене. Конкретных цифр Hagerty не приводит, однако Уайли рекомендовал всем владельцам наиболее известных моделей в хорошем состоянии лимитированных серий не спешить с продажей.
  • К примеру, в прошлом году были зафиксированы случаи приобретения Toyota 2000GT за 850 тысяч долларов или Nissan Skyline GT-R примерно за 320 тысяч долларов. Но по мнению эксперта это далеко не предел, и в течение 2022 года впервые может быть преодолена психологическая граница в 2 миллиона долларов. Цены на массовые модели американских брендов середины прошлого века останутся на прежнем уровне, но винтажных внедорожников это не коснётся: они также продолжат дорожать.
  • Кроме того, эксперт прогнозирует увеличение роли онлайн-аукционов на рынке раритетов и коллекционных машин. По мнению Уайли, в 2022 году будет повышаться престиж и авторитет уже действующих площадок, но будут и открываться новые — вследствие увеличения финансовой ёмкости рынка. К примеру, через один из наиболее известных интернет-аукционов Bring a Trailer в 2021 году было реализовано автомобилей в общей сложности на 829 миллионов долларов.

В середине прошлого года Hagerty подсчитала, какие именно японские автомобили дорожают быстрее всего. Тройку лидеров по темпам роста цен составили Skyline GT-R, Datsun 280ZX и Toyota Supra.

А в вашем хозяйстве ничего такого не водится?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я