Эксперты спрогнозировали рост цен на классические японские автомобили

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Известный оператор рынка классических автомобилей Hagerty выступил с прогнозом, согласно которому цены на самые известные машины продолжат расти. Эксперт компании Джон Уайли заявил, что уже в нынешнем году могут быть зафиксированы сделки, когда за Nissan Skyline GT-R или Lexus LFA заплатят 2 и более миллиона долларов.
В середине прошлого года Hagerty подсчитала, какие именно японские автомобили дорожают быстрее всего. Тройку лидеров по темпам роста цен составили Skyline GT-R, Datsun 280ZX и Toyota Supra.