Эксперты спрогнозировали рост цен на классические японские автомобили

Известный оператор рынка классических автомобилей Hagerty выступил с прогнозом, согласно которому цены на самые известные машины продолжат расти. Эксперт компании Джон Уайли заявил, что уже в нынешнем году могут быть зафиксированы сделки, когда за Nissan Skyline GT-R или Lexus LFA заплатят 2 и более миллиона долларов.