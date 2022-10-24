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Цены на электрокары Tesla Model 3 и Model Y в Китае упали на 9 процентов
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Александр Шохинов

Компания Tesla скорректировала стоимость своих электромобилей на китайском рынке. В результате цены на Model 3 и Model Y снизились на 9%. Предполагается, что таким образом американский производитель намерен поддержать спрос на свои электрокары на крупнейшем авторынке в мире. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

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  • В результате стоимость седана Model 3 снизилась до 36,7 тысячи долларов, цены на кроссовер Model Y теперь начинаются от 39,6 тысячи долларов.
  • Главными причинами подобного шага называют усиление конкуренции со стороны местных производителей. В первую очередь речь идёт о BYD, Xpeng, Nio и SAIC, которые активно развивают свои модельные ряды.
  • В середине октября глава Tesla Илон Маск заявлял, что в Китае и Европе идёт «своего рода рецессия», из-за чего компания может не достичь намеченных ранее планов по поставкам на 2022 год. Так, в сентябре продажи на китайском рынке увеличились на 2,5% вместо ожидаемых 3,3%.
  • Одновременно производитель нарастил объём собираемых на гигафабрике в Шанхае машин. В сентябре с конвейеров завода сошло 22 тысячи электромобилей против 17 тысяч в июле.
  • По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в период с января по июль на долю местных брендов пришлось около 80% продаж «зелёных» машин. При этом Tesla занимает в Поднебесной третье место по продажам. В прошлом месяце компания поставила своим клиентам 81 135 собранных на площадке в Шанхае машин.

Кроме того, Tesla работает над новой платформой для своих электрокаров, которая окажется вдвое дешевле нынешней архитектуры, используемой для Model 3 и Model Y. Это позволит вывести на рынок новую бюджетную модель.

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