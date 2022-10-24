Цены на электрокары Tesla Model 3 и Model Y в Китае упали на 9 процентов

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Александр Шохинов
Компания Tesla скорректировала стоимость своих электромобилей на китайском рынке. В результате цены на Model 3 и Model Y снизились на 9%. Предполагается, что таким образом американский производитель намерен поддержать спрос на свои электрокары на крупнейшем авторынке в мире. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.
Кроме того, Tesla работает над новой платформой для своих электрокаров, которая окажется вдвое дешевле нынешней архитектуры, используемой для Model 3 и Model Y. Это позволит вывести на рынок новую бюджетную модель.