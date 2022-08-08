Цены на автомобили в России начали снижаться

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Продажи новых автомобилей в России упали в четыре раза, несмотря на рост спроса
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Александр Шохинов
Средняя стоимость новых автомобилей на российском рынке уменьшилась с 2,43 миллиона рублей в мае до 2,3 миллиона рублей в июне-июле. Дешевле стали и машины с пробегом — в мае их средняя цена составляла 1,15 миллиона рублей, в июле — 1,1 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании компании «СберАвто».
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле россияне купили 32 412 новых машин. Это на 75% меньше, чем годом ранее, однако на 17% больше, чем в июне 2022-го. Всего же с начала года продажи сократились на 60,5%, до 368 850 реализованных транспортных средств.