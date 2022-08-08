Цены на автомобили в России начали снижаться

Планирующим покупку автомобиля россиянам эксперты советуют расширить географию поиска за пределы своего региона, а также обращать внимание на немассовые модели.

В апреле 2022 года стало известно, что с начала кризиса средняя стоимость самых популярных моделей в России выросла в полтора раза, до 3,6 миллиона рублей. Менее всего подорожало бюджетное семейство Lada Granta — на 180 000 рублей. Сильнее всего выросли цены на BMW X5 — баварские кроссоверы стали дороже на 7,4 миллиона рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле россияне купили 32 412 новых машин. Это на 75% меньше, чем годом ранее, однако на 17% больше, чем в июне 2022-го. Всего же с начала года продажи сократились на 60,5%, до 368 850 реализованных транспортных средств.