На аукционе продают кемпер Airstream Excella — в таком же жили астронавты

Цены на автомобили в России начали снижаться

Новости

Александр Шохинов

Средняя стоимость новых автомобилей на российском рынке уменьшилась с 2,43 миллиона рублей в мае до 2,3 миллиона рублей в июне-июле. Дешевле стали и машины с пробегом — в мае их средняя цена составляла 1,15 миллиона рублей, в июле — 1,1 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании компании «СберАвто».

Читайте нас в Дзене!
  • Согласно исследованию, самой дешёвой моделью, которая была реализована через сервис с начала лета, стала подержанная Kia Rio стоимостью 360 тысяч рублей, а самой дорогой — внедорожник Range Rover Sport 2020 года за 6 миллионов рублей.
  • Планирующим покупку автомобиля россиянам эксперты советуют расширить географию поиска за пределы своего региона, а также обращать внимание на немассовые модели.
  • В апреле 2022 года стало известно, что с начала кризиса средняя стоимость самых популярных моделей в России выросла в полтора раза, до 3,6 миллиона рублей. Менее всего подорожало бюджетное семейство Lada Granta — на 180 000 рублей. Сильнее всего выросли цены на BMW X5 — баварские кроссоверы стали дороже на 7,4 миллиона рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле россияне купили 32 412 новых машин. Это на 75% меньше, чем годом ранее, однако на 17% больше, чем в июне 2022-го. Всего же с начала года продажи сократились на 60,5%, до 368 850 реализованных транспортных средств.

Планируете покупку автомобиля?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение