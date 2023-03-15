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Электрокар Ioniq 6 превратился в шоколадный торт

Цены флагманского Geely в России, скидки на «Москвич 3» и штраф за видеорегистратор. Главное за день

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Добрый вечер! Kia показала серийный EV9 — большой кроссовер на батарейках с семи- или шестиместным салоном. Во втором случае кресла на среднем ряду можно будет разворачивать против хода движения. Продажи вседорожника в Европе стартуют к концу года. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Камри по цене Гранты

Несмотря на неуклонный рост доли кроссоверов на российском рынке, сторонников «традиционных ценностей» тоже хватает — седаны всё ещё востребованы. Особенно на вторичном рынке, где по цене новой Гранты можно купить вполне живой автомобиль D-класса — большой, комфортный и всё ещё престижный. Как, например, Toyota Camry в кузове XV40. Чего ждать от этой пожилой Тойоты? Рассказываем!

Geely Monjaro: известны цены

Компания Geely открыла в России приём заказов на крупный кроссовер Monjaro. Флагманский вседорожник доступен на российском рынке с одним турбомотором и в трёх вариантах исполнения. Базовая модификация обойдётся в 4 499 900 рублей.

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Техрегламент в России запрещает установку на ветровое стекло автомобиля устройств, препятствующих обзору. Выходит, за видеорегистратор на лобовом стекле можно получить штраф? Отвечает юрист!

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Гелендваген в 45-тонном куске смолы, Гелик с колёсами из пуховиков, подземное G-убежище: вспоминаем самые безумные арт-проекты (или акты вандализма) с участием Mercedes-Benz G-класса!

Кстати!

Ситуацию из нашей новой непростой ПДД-задачки легко представить в реальной жизни. Сможете дать верный ответ?

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