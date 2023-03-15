Цены флагманского Geely в России, скидки на «Москвич 3» и штраф за видеорегистратор. Главное за день

Добрый вечер! Kia показала серийный EV9 — большой кроссовер на батарейках с семи- или шестиместным салоном. Во втором случае кресла на среднем ряду можно будет разворачивать против хода движения. Продажи вседорожника в Европе стартуют к концу года. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Камри по цене Гранты
Несмотря на неуклонный рост доли кроссоверов на российском рынке, сторонников «традиционных ценностей» тоже хватает — седаны всё ещё востребованы. Особенно на вторичном рынке, где по цене новой Гранты можно купить вполне живой автомобиль D-класса — большой, комфортный и всё ещё престижный. Как, например, Toyota Camry в кузове XV40. Чего ждать от этой пожилой Тойоты? Рассказываем!
Geely Monjaro: известны цены
Компания Geely открыла в России приём заказов на крупный кроссовер Monjaro. Флагманский вседорожник доступен на российском рынке с одним турбомотором и в трёх вариантах исполнения. Базовая модификация обойдётся в 4 499 900 рублей.
Важные новости
- Первые автомобили марки Kaiyi появятся у российских дилеров уже на этой неделе
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Кстати!
Ситуацию из нашей новой непростой ПДД-задачки легко представить в реальной жизни. Сможете дать верный ответ?