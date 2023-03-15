Цены флагманского Geely в России, скидки на «Москвич 3» и штраф за видеорегистратор. Главное за день

Несмотря на неуклонный рост доли кроссоверов на российском рынке, сторонников «традиционных ценностей» тоже хватает — седаны всё ещё востребованы. Особенно на вторичном рынке, где по цене новой Гранты можно купить вполне живой автомобиль D-класса — большой, комфортный и всё ещё престижный. Как, например, Toyota Camry в кузове XV40. Чего ждать от этой пожилой Тойоты? Рассказываем!