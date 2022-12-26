Гонщик Red Bull поездил в заносе по столице Кении на 1200-сильном Lexus

Цены на авто в Белоруссии и Казахстане, характеристики Ларгуса на батарейках и рост цен на вторичке. Главное за день
Новости

Добрый вечер! В преддверии Нового года красноярские автомобилисты устроили ставшую уже традиционной акцию — выстроили свои машины в форме праздничной ёлки. И установили очередной рекорд по количеству участников — их собралось более 700! А теперь переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.

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Где машины дешевле

Правда ли, что в Белоруссии и Казахстане новые машины дешевле, чем в России? Чтобы ответить на этот вопрос, мы изучили цены на популярные модели в соседних странах и составили сравнительную таблицу.

Объявления недели на Авто.ру

Гелик на портальных мостах, самый крутой «японец» начала 1990-х, новый Juke и другие яркие машины ждут вас в еженедельной подборке самых интересных объявлений на Авто.ру! 

Важные новости

  • Долю отечественных машин на российском рынке хотят удвоить до 2030 года 
  • Раскрыты характеристики премиального кроссовера Hongqi HS5 для России
  • Прототип электрического Ларгуса вышел на испытания
  • Стало известно, на сколько в России подорожали автомобили с пробегом

Почитать перед сном

Дорого ли содержать Toyota Land Cruiser 100, который используется по прямому назначению — для путешествий и вылазок на бездорожье? Ответ — в дневнике трат одного умелого и увлечённого владельца «сотки»!

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Возможно, никогда прежде представления о прекрасном в Токио и Франкфурте не различались так кардинально, как при оценке купе-универсала Toyota 4500GT. Если на выставке в столице Японии машине рукоплескали стоя, то в Германии грандиозный во всех смыслах прототип попал под град критики! Давайте вспомним историю главного автомобильного смутьяна 1989 года.

Кстати!

Как продать автомобиль, находясь за границей? Рассказываем!

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