Цены на авто в Белоруссии и Казахстане, характеристики Ларгуса на батарейках и рост цен на вторичке. Главное за день

Добрый вечер! В преддверии Нового года красноярские автомобилисты устроили ставшую уже традиционной акцию — выстроили свои машины в форме праздничной ёлки. И установили очередной рекорд по количеству участников — их собралось более 700! А теперь переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
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Где машины дешевле
Правда ли, что в Белоруссии и Казахстане новые машины дешевле, чем в России? Чтобы ответить на этот вопрос, мы изучили цены на популярные модели в соседних странах и составили сравнительную таблицу.
Объявления недели на Авто.ру
Гелик на портальных мостах, самый крутой «японец» начала 1990-х, новый Juke и другие яркие машины ждут вас в еженедельной подборке самых интересных объявлений на Авто.ру!
Важные новости
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Дорого ли содержать Toyota Land Cruiser 100, который используется по прямому назначению — для путешествий и вылазок на бездорожье? Ответ — в дневнике трат одного умелого и увлечённого владельца «сотки»!
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Возможно, никогда прежде представления о прекрасном в Токио и Франкфурте не различались так кардинально, как при оценке купе-универсала Toyota 4500GT. Если на выставке в столице Японии машине рукоплескали стоя, то в Германии грандиозный во всех смыслах прототип попал под град критики! Давайте вспомним историю главного автомобильного смутьяна 1989 года.
Кстати!
Как продать автомобиль, находясь за границей? Рассказываем!