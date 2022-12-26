Цены на авто в Белоруссии и Казахстане, характеристики Ларгуса на батарейках и рост цен на вторичке. Главное за день

Дорого ли содержать Toyota Land Cruiser 100, который используется по прямому назначению — для путешествий и вылазок на бездорожье? Ответ — в дневнике трат одного умелого и увлечённого владельца «сотки»!

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Возможно, никогда прежде представления о прекрасном в Токио и Франкфурте не различались так кардинально, как при оценке купе-универсала Toyota 4500GT. Если на выставке в столице Японии машине рукоплескали стоя, то в Германии грандиозный во всех смыслах прототип попал под град критики! Давайте вспомним историю главного автомобильного смутьяна 1989 года.