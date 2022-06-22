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Центробанк предложил повысить границу тарифного коридора ОСАГО на 26 процентов

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Дмитрий Елизаров

Банк России выступил с предложением расширить базовый тарифный коридор ОСАГО на 26% в обе стороны. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. Таким образом, страховые компании будут устанавливать базовые тарифные ставки в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Расширение объясняется подорожанием запчастей. Когда именно изменения вступят в силу, пока неизвестно: общественное обсуждение предложения регулятора продлится до 28 июня.

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  • Регулятор ссылается на данные обновлённых справочников стоимости запчастей, которые формирует Российский союз автостраховщиков. Утверждается, что самые востребованные запчасти, чаще всего страдающие при авариях, подорожали в среднем на 28,7%. Актуальные данные о стоимости запчастей, по мнению Банка России, подтверждают необходимость расширения коридора.
  • В предложенных регулятором рамках страховые компании будут устанавливать индивидуальные базовые ставки для пользователей ОСАГО в зависимости от аккуратности каждого конкретного водителя. Таким образом, по мнению Банка России, страховщики смогут удерживать приемлемые цены на полисы для безаварийных автомобилистов за счёт повышения стоимости ОСАГО для тех, кто часто попадает в ДТП.

Как именно скажется расширение коридора на стоимости полиса, пока неясно. Однако в начале июня уже фиксировалось подорожание ОСАГО: в среднем в мае по сравнению с январём цена страховки выросла на 9%. Рост цен напрямую увязан со стоимостью запчастей, от которой зависят объёмы страховых выплат.

Замечали подорожание запчастей?

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