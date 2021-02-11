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Марка Bugatti взялась за создание гиперкара стоимостью 715 млн рублей

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Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti заявила о начале сборки пред­серийного прототипа по мотивам концепта Centodieci, впервые показан­ного ещё в августе 2019 года. Все 10 заплани­рованных экзем­пляров ультра­дорогой модели гиперкара были распроданы в течение нескольких часов после премьеры, но поставки начнутся лишь в 2022 году.

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  • Инженерам, готовящим Centodieci к выходу на дороги общего пользо­вания, пришлось даже в процессе создания прототипа решать множество технических проблем. К примеру, перерабаты­валась аэро­динамика эффектного кузова и некоторые элементы его дизайна. Заново продумы­валась система охлаждения восьми­литрового W16 — причём по большей части в вирту­альных средах. На проектиро­вание и модели­рование как раз и ушли полтора года.

  • К предметным испытаниям компания ещё только планирует перейти. В ближайшие месяцы подготов­ленный вариант кузова будут продувать в аэродинами­ческой трубе, а пред­серийное шасси отправят на динамические тесты.

  • Bugatti Centodieci стал своего рода данью уважения и попыткой современного прочтения внешности знаменитого Bugatti EB 110. К наследию марки должны отсылать, к примеру, новая оптика, компактная радиаторная решётка, боковые воздухоза­борники с пятью отвер­стиями и в целом более угловатый, чем у донор­ского Chiron, стиль дизайна.

  • Одной внешностью доработки не ограни­чились. Отдачу двигателя подняли до 1600 л.с. Ожидается, что серийный Centodieci сможет ускоряться до 100 км/ч за 2,4 секунды, при этом максимальная скорость будет зафикси­рована на 380 км/ч.

  • Bugatti намерена собрать только 10 экзем­пляров гиперкара, и у каждого из них уже есть владелец. Известно имя одного из них — это футболист Криштиану Роналду. Официально названная стартовая цена каждой машины составила 8 миллионов евро (более 715 миллионов рублей). И это ещё не самый дорогой современный Bugatti: данный титул принад­лежит един­ственному в своём роде La Voiture Noire, чья цена с учётом налогов лишь слегка не дотягивает до 17 миллионов евро.

Готовы ждать свою машину несколько лет?

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