Марка Bugatti взялась за создание гиперкара стоимостью 715 млн рублей
Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti заявила о начале сборки предсерийного прототипа по мотивам концепта Centodieci, впервые показанного ещё в августе 2019 года. Все 10 запланированных экземпляров ультрадорогой модели гиперкара были распроданы в течение нескольких часов после премьеры, но поставки начнутся лишь в 2022 году.
Инженерам, готовящим Centodieci к выходу на дороги общего пользования, пришлось даже в процессе создания прототипа решать множество технических проблем. К примеру, перерабатывалась аэродинамика эффектного кузова и некоторые элементы его дизайна. Заново продумывалась система охлаждения восьмилитрового W16 — причём по большей части в виртуальных средах. На проектирование и моделирование как раз и ушли полтора года.
К предметным испытаниям компания ещё только планирует перейти. В ближайшие месяцы подготовленный вариант кузова будут продувать в аэродинамической трубе, а предсерийное шасси отправят на динамические тесты.
Bugatti Centodieci стал своего рода данью уважения и попыткой современного прочтения внешности знаменитого Bugatti EB 110. К наследию марки должны отсылать, к примеру, новая оптика, компактная радиаторная решётка, боковые воздухозаборники с пятью отверстиями и в целом более угловатый, чем у донорского Chiron, стиль дизайна.
Одной внешностью доработки не ограничились. Отдачу двигателя подняли до 1600 л.с. Ожидается, что серийный Centodieci сможет ускоряться до
100 км/чза 2,4 секунды, при этом максимальная скорость будет зафиксирована на 380 км/ч.
Bugatti намерена собрать только 10 экземпляров гиперкара, и у каждого из них уже есть владелец. Известно имя одного из них — это футболист Криштиану Роналду. Официально названная стартовая цена каждой машины составила 8 миллионов евро (более 715 миллионов рублей). И это ещё не самый дорогой современный Bugatti: данный титул принадлежит единственному в своём роде La Voiture Noire, чья цена с учётом налогов лишь слегка не дотягивает до 17 миллионов евро.