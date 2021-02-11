Марка Bugatti взялась за создание гиперкара стоимостью 715 млн рублей

Инженерам, готовящим Centodieci к выходу на дороги общего пользо­вания, пришлось даже в процессе создания прототипа решать множество технических проблем. К примеру, перерабаты­валась аэро­динамика эффектного кузова и некоторые элементы его дизайна. Заново продумы­валась система охлаждения восьми­литрового W16 — причём по большей части в вирту­альных средах. На проектиро­вание и модели­рование как раз и ушли полтора года.

К предметным испытаниям компания ещё только планирует перейти. В ближайшие месяцы подготов­ленный вариант кузова будут продувать в аэродинами­ческой трубе, а пред­серийное шасси отправят на динамические тесты.

Bugatti Centodieci стал своего рода данью уважения и попыткой современного прочтения внешности знаменитого Bugatti EB 110. К наследию марки должны отсылать, к примеру, новая оптика, компактная радиаторная решётка, боковые воздухоза­борники с пятью отвер­стиями и в целом более угловатый, чем у донор­ского Chiron, стиль дизайна.

Одной внешностью доработки не ограни­чились. Отдачу двигателя подняли до 1600 л.с. Ожидается, что серийный Centodieci сможет ускоряться до 100 км/ч за 2,4 секунды, при этом максимальная скорость будет зафикси­рована на 380 км/ч.