Редчайший Lamborghini продают в России — за 293 миллиона рублей

Выставленный на продажу родстер — седьмой по счёту из 20 выпущенных экземпляров. Lamborghini Centenario (с итальянского «столетие») дебютировал летом 2016 года в честь 100-летнего юбилея основателя марки Ферруччо Ламборгини. Все родстеры с начальной ценой два миллиона евро (160,6 миллиона рублей) были раскуплены по предзаказам ещё до официальной премьеры.