Редчайший Lamborghini продают в России — за 293 миллиона рублей
Николай Андреев
На Авто.ру появилось объявление о продаже родстера Lamborghini Centenario 2017 года выпуска. Этот гиперкар стал самым дорогим автомобилем, который прямо сейчас продаётся в России — за него просят 292 984 992 рубля.
Обновлено в 10:32: объявление снято с продажи.
Выставленный на продажу родстер — седьмой по счёту из 20 выпущенных экземпляров. Lamborghini Centenario (с итальянского «столетие») дебютировал летом 2016 года в честь 100-летнего юбилея основателя марки Ферруччо Ламборгини. Все родстеры с начальной ценой два миллиона евро (160,6 миллиона рублей) были раскуплены по предзаказам ещё до официальной премьеры.
Машина, выставленная на Авто.ру, находится в США. При этом продавец утверждает, что машина растаможена. Пробег родстера составляет всего 276 километров.
Lamborghini Centenario построен на базе родстера Aventador. Юбилейная модель оснащена 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 770 л.с. (690 Н·м), семиступенчатым «роботом», полным приводом и полноуправляемым шасси. Разгон с нуля до «сотни» занимает у Centenario 2,9 секунды, до
200 км/ч— 8,6 секунды, до 300 км/ч— 23,5 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.