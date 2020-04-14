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Редчайший Lamborghini продают в России — за 293 миллиона рублей

Новости

Николай Андреев

На Авто.ру появилось объявление о продаже родстера Lamborghini Centenario 2017 года выпуска. Этот гиперкар стал самым дорогим автомо­билем, который прямо сейчас продаётся в России — за него просят 292 984 992 рубля.

Обновлено в 10:32: объявление снято с продажи.

Скриншот объявления
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Скриншот объявления

  • Выставленный на продажу родстер — седьмой по счёту из 20 выпущенных экземпляров. Lamborghini Centenario (с итальянского «столетие») дебютировал летом 2016 года в честь 100-летнего юбилея основателя марки Ферруччо Ламборгини. Все родстеры с начальной ценой два миллиона евро (160,6 миллиона рублей) были раскуплены по предзаказам ещё до официальной премьеры.

  • Машина, выставленная на Авто.ру, находится в США. При этом продавец утверждает, что машина растаможена. Пробег родстера составляет всего 276 километров.

  • Lamborghini Centenario построен на базе родстера Aventador. Юбилейная модель оснащена 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 770 л.с. (690 Н·м), семи­ступен­чатым «роботом», полным приводом и полноуправляемым шасси. Разгон с нуля до «сотни» занимает у Centenario 2,9 секунды, до 200 км/ч — 8,6 секунды, до 300 км/ч — 23,5 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

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