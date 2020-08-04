Гиперкар Lamborghini Centenario Roadster за четыре года подорожал на 750 000 долларов

Родстер Centenario, построенный к столетию со дня рождения основателя марки Ферруччо Ламбор­гини, имеет пробег всего 594 километра. Он находится в состоянии нового автомобиля и обойдётся будущему владельцу на 750 тысяч долларов дороже, новый — в 2016 году — такой гиперкар стоил около 2 милли­онов долларов. Это, в свою очередь, примерно в шесть раз дороже Lamborghini Aventador, на основе которого он построен.