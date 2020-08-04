Гиперкар Lamborghini Centenario Roadster за четыре года подорожал на 750 000 долларов
Артём Шахнович
Компания Grand Tourung Automobiles из канадской провинции Онтарио продаёт лимитированный гиперкар Lamborghini, выпущенный тиражом 20 экземпляров. Цена автомобиля — 2,75 миллиона долларов.
Родстер Centenario, построенный к столетию со дня рождения основателя марки Ферруччо Ламборгини, имеет пробег всего 594 километра. Он находится в состоянии нового автомобиля и обойдётся будущему владельцу на 750 тысяч долларов дороже, новый — в 2016 году — такой гиперкар стоил около 2 миллионов долларов. Это, в свою очередь, примерно в шесть раз дороже Lamborghini Aventador, на основе которого он построен.
Партия юбилейных моделей включала в себя 20 купе и 20 родстеров. В основе — углепластиковый монокок, атмосферный двигатель V12 объёмом 6,5 литра, развивающий 770 л.с. Кузов с полностью индивидуальным дизайном изготовлен из углеволокна.
Особенностью гиперкара является полноуправляемое шасси. До
100 км/чон разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость превышает 350 км/ч.
Весной Centenario выставлялся на продажу в России. Родстер находился в США, однако продавец утверждал, что машина растаможена. Пробег автомобиля составлял всего 276 километров, а цена — 293 миллиона рублей или больше 4 миллионов долларов США.