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Гиперкар Lamborghini Centenario Roadster за четыре года подорожал на 750 000 долларов

Новости

Артём Шахнович

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  • Компания Grand Tourung Automobiles из канадской провинции Онтарио продаёт лимитиро­ванный гиперкар Lamborghini, выпущенный тиражом 20 экзем­пляров. Цена автомобиля — 2,75 миллиона долларов.

  • Родстер Centenario, построенный к столетию со дня рождения основателя марки Ферруччо Ламбор­гини, имеет пробег всего 594 километра. Он находится в состоянии нового автомобиля и обойдётся будущему владельцу на 750 тысяч долларов дороже, новый — в 2016 году — такой гиперкар стоил около 2 милли­онов долларов. Это, в свою очередь, примерно в шесть раз дороже Lamborghini Aventador, на основе которого он построен.

  • Партия юбилейных моделей включала в себя 20 купе и 20 родстеров. В основе — угле­пластиковый монокок, атмосферный двигатель V12 объёмом 6,5 литра, развива­ющий 770 л.с. Кузов с полностью индивиду­альным дизайном изготовлен из углеволокна.

  • Особенностью гиперкара является полно­управля­емое шасси. До 100 км/ч он разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость превышает 350 км/ч.

  • Весной Centenario выставлялся на продажу в России. Родстер находился в США, однако продавец утверждал, что машина растаможена. Пробег авто­мобиля составлял всего 276 километров, а цена — 293 миллиона рублей или больше 4 миллионов долларов США.

Не дороговат ли Centenario?

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