Ценовые войны производителей электрокаров добрались до Таиланда

Таиланд стремится стать центром производства электромобилей в Юго-Восточной Азии. При этом королевство, некогда известное как «азиатский Детройт», сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны Индонезии. Эта страна также является одним из крупнейших рынков региона и к тому же может поставлять компаниям сырьё для батарей.

Hyundai Motor уже наладила автопроизводство в Индонезии, откуда будет экспортировать четыре новые модели в Таиланд. На автошоу в Бангкоке она среди прочего представила два электрокара линейки Ioniq и подтвердила намерение открыть 1 апреля местное представительство — Hyundai Mobility Thailand. В прошлом году продажи марки в Таиланде выросли на 64% — до 4958 машин. При этом в той же Индонезии она реализовала 30 193 автомобиля.

Для сравнения: лидирующая на тайском авторынке Toyota в 2022 году продала 288 809 машин. В течение 2023-го она планирует представить в стране четыре новых гибрида. В целом же, по оценке Федерации тайской промышленности, жители королевства в нынешнем году приобретут от 30 до 40 тысяч электрифицированных и полностью электрических автомобилей.

Ранее стало известно о масштабных ценовых войнах в Китае: скидки размером до 100 тысяч юаней (свыше 1 миллиона рублей) ввели более 30 компаний. На глобальном же уровне этот тренд задала Tesla, что позволило ей существенно нарастить продажи электромобилей. Многие другие последовали её примеру. Однако отдельные производители, включая Volvo и Volkswagen, напротив, демонстративно отказались переписывать прайс-листы в сторону уменьшения.