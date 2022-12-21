Цена «Москвича», спрос на «китайцев» и крошечные кроссоверы в продаже. Главное за день

Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Bugatti рассекретила уникальный гиперкар Profilee. Новинка построена на базе Широна, но отличается от него улучшенной аэродинамикой и более жёсткой подвеской. Profilee выставят на аукцион в начале 2023 года, и в Bugatti подчёркивают, что это будет последняя возможность купить автомобиль с легендарным мотором W16. А теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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«Москвич 3»: цены и комплектации
Завод «Москвич» раскрыл дополнительную информацию об оснащении кроссовера «Москвич 3», а также озвучил базовую стоимость модели. Новинка будет доступна по цене от 1 970 000 рублей. Дилерская сеть возрождённой марки уже сформирована в Москве.
Крошечные вседорожники
Малыши из этой подборки не только заставляют улыбаться, но и могут сэкономить кучу времени в поисках парковочного места. Мы выбрали несколько очень маленьких кроссоверов (и один настоящий внедорожник!), которые можно прямо сейчас купить на Авто.ру. Скорее оцените эти находки!
Важные новости
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Почитать перед сном
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Выбор подержанного китайского автомобиля — задача непростая, и в её решении не обойтись без понимания специфики той или иной модели. Ведь даже хорошая репутация, как у героя нового выпуска «Не бит, не крашен», не гарантирует успеха! Потому что всегда есть шанс встретить экземпляр с тёмными пятнами в прошлом.
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