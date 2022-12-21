Цена «Москвича», спрос на «китайцев» и крошечные кроссоверы в продаже. Главное за день

Увидеть северное сияние — мечта многих. Поймать его кажется непосильной задачей, но в реальности многих трудностей можно избежать. Рассказываем о тонкостях полярных путешествий, разрушаем мифы и делимся советами, куда отправиться!

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Выбор подержанного китайского автомобиля — задача непростая, и в её решении не обойтись без понимания специфики той или иной модели. Ведь даже хорошая репутация, как у героя нового выпуска «Не бит, не крашен», не гарантирует успеха! Потому что всегда есть шанс встретить экземпляр с тёмными пятнами в прошлом.