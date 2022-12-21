Маленький электрокар Ioniq 5 помог большому грузовику выбраться из снега и стал героем видео

Цена «Москвича», спрос на «китайцев» и крошечные кроссоверы в продаже. Главное за день
Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Bugatti рассекретила уникальный гиперкар Profilee. Новинка построена на базе Широна, но отличается от него улучшенной аэродинамикой и более жёсткой подвеской. Profilee выставят на аукцион в начале 2023 года, и в Bugatti подчёркивают, что это будет последняя возможность купить автомобиль с легендарным мотором W16. А теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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«Москвич 3»: цены и комплектации

Завод «Москвич» раскрыл дополнительную информацию об оснащении кроссовера «Москвич 3», а также озвучил базовую стоимость модели. Новинка будет доступна по цене от 1 970 000 рублей. Дилерская сеть возрождённой марки уже сформирована в Москве.

Крошечные вседорожники

Малыши из этой подборки не только заставляют улыбаться, но и могут сэкономить кучу времени в поисках парковочного места. Мы выбрали несколько очень маленьких кроссоверов (и один настоящий внедорожник!), которые можно прямо сейчас купить на Авто.ру. Скорее оцените эти находки!

Важные новости

Почитать перед сном

Увидеть северное сияние — мечта многих. Поймать его кажется непосильной задачей, но в реальности многих трудностей можно избежать. Рассказываем о тонкостях полярных путешествий, разрушаем мифы и делимся советами, куда отправиться!

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Выбор подержанного китайского автомобиля — задача непростая, и в её решении не обойтись без понимания специфики той или иной модели. Ведь даже хорошая репутация, как у героя нового выпуска «Не бит, не крашен», не гарантирует успеха! Потому что всегда есть шанс встретить экземпляр с тёмными пятнами в прошлом.

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