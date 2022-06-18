Цена «антикризисной» Гранты, почему подорожало ОСАГО и кое-что ещё
Редакция Авто.ру
Причины роста цен на ОСАГО, тайны названий советских машин, стоимость «упрощённой» версии Lada Granta, секреты отечественного броневика для инкассации и другие важные новости и события недели. Рассказываем о главном!
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