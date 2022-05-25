С завода «Рено Россия» в Москве сняли вывеску

Цена «антикризисной» Гранты, планы VW на Россию и дорогие, но очень интересные «китайцы» в продаже. Главное за день

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Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Компания Nissan готовит экспедицию с участием электрокара Ariya — он должен стать первым электрическим автомобилем, который проедет от Северного полюса до Южного! Для этого кроссоверу потребуется преодолеть 27 тысяч километров в самых разных условиях. Желаем удачи и переходим к другим интересным новостям и статьям Журнала Авто.ру.

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Главное: «антикризисная» Granta будет стоить около 600 тысяч

Lada Granta в упрощённом исполнении, которую сейчас готовят к запуску на АвтоВАЗе, будет стоить примерно от 600 тысяч рублей. Предполагается, что на рынке она появится в двух комплектациях: полностью «пустой» (без АБС, подушек и прочего) и чуть более укомплектованной — с электростеклоподъёмниками и электроусилителем руля. Продажи должны начаться уже в июне.

Дорогие, но дико интересные китайские машины в продаже

Машины из Китая тоже могут стоить дорого. Вспомним хотя бы линейку премиальных моделей Exeed с ценниками в три, четыре и пять с лишним миллионов рублей. Однако в целом в России пока совсем скромный выбор автомобилей премиальных (или около того) марок из КНР. Во всяком случае, среди продающихся официально. Мы заглянули на Авто.ру в поисках дорогих китайских моделей, ввезённых к нам «вручную», и отобрали самые-самые.

Немного важных новостей

  • Volkswagen не возобновит производство автомобилей в России в ближайшее время.
  • В России появится конкурент «ГАЗели NN» от китайской марки JAC.
  • «Лукойл» окончательно выкупил российскую сеть заправок Shell.
  • За редкое купе BMW 850 Ci на торгах дают вдвое меньше стоимости новой «тройки».

Почитать перед сном

Брошенные или забытые владельцами автомобили — наболевшая проблема. Такие машины могут стоять во дворах годами, и способов освободить занятое место не так много. Но если транспорт действительно бесхозный, то убрать его всё-таки можно. О том, как это сделать, рассказывает профильный юрист.

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Бюджетные машины «в возрасте» — приобретение часто вынужденное, из-за нехватки средств. Но часто — весьма сомнительное. За 7–8 лет жизни большинство автомобилей успевают повидать многое: от работы в такси до кустарного ремонта. Конечно, встречаются и ухоженные экземпляры с небольшим пробегом. Однако и это не исключает вероятность их попадания в рубрику «Не бит, не крашен». Разоблачаем очередного недобросовестного продавца!

Кстати!

Знать ПДД — обязанность каждого водителя. А чтобы вы могли в любой момент проверить себя, мы продолжаем подкидывать вам непростые задачки на знание правил.

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