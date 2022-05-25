Цена «антикризисной» Гранты, планы VW на Россию и дорогие, но очень интересные «китайцы» в продаже. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Компания Nissan готовит экспедицию с участием электрокара Ariya — он должен стать первым электрическим автомобилем, который проедет от Северного полюса до Южного! Для этого кроссоверу потребуется преодолеть 27 тысяч километров в самых разных условиях. Желаем удачи и переходим к другим интересным новостям и статьям Журнала Авто.ру.
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Главное: «антикризисная» Granta будет стоить около 600 тысяч
Lada Granta в упрощённом исполнении, которую сейчас готовят к запуску на АвтоВАЗе, будет стоить примерно от 600 тысяч рублей. Предполагается, что на рынке она появится в двух комплектациях: полностью «пустой» (без АБС, подушек и прочего) и чуть более укомплектованной — с электростеклоподъёмниками и электроусилителем руля. Продажи должны начаться уже в июне.
Дорогие, но дико интересные китайские машины в продаже
Машины из Китая тоже могут стоить дорого. Вспомним хотя бы линейку премиальных моделей Exeed с ценниками в три, четыре и пять с лишним миллионов рублей. Однако в целом в России пока совсем скромный выбор автомобилей премиальных (или около того) марок из КНР. Во всяком случае, среди продающихся официально. Мы заглянули на Авто.ру в поисках дорогих китайских моделей, ввезённых к нам «вручную», и отобрали самые-самые.
Немного важных новостей
- Volkswagen не возобновит производство автомобилей в России в ближайшее время.
- В России появится конкурент «ГАЗели NN» от китайской марки JAC.
- «Лукойл» окончательно выкупил российскую сеть заправок Shell.
- За редкое купе BMW 850 Ci на торгах дают вдвое меньше стоимости новой «тройки».
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