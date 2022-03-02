Цен нет, в шоу-румах нет ни покупателей, ни продавцов: что происходит в московских автосалонах

Менеджер салона Mazda, где тоже нет ценников, утверждает, что варианты уехать на машине прямо сейчас ещё есть. Но за базовый кроссовер Mazda CX‑5 придётся выложить аж 4,8 млн рублей. А если нужна комплектация чуть богаче базовой (например, Supreme), то ценник составит 5,5 миллиона рублей. И даже эти цифры нужно будет утверждать с руководством. Когда ждать новых поставок, продавец не знает.



Пустые ценники в салонах Kia после этого не удивляют, однако менеджеры обещают подобрать варианты. И после рассказа о ситуации с Маздой предлагают купить Kia Sportage (которых, кстати, в самом салоне нет) подешевле — за 4,3 млн. Причём не в базовой комплектации, а с пакетом допов и даже выбором цвета. А ещё намекают, что за 5,5 млн можно взять редкий сегодня Kia Mohave в топовой комплектации, но с очень мутной схемой оформления и оплаты.

В салоне Hyundai нашлись и ценники, и машины. И они не то чтобы удивляют. Например, Solaris с мотором 1.6 и «механикой» в комплектации Elegance готовы отдать за 1,8 млн (вместо прайсовых 1,3 млн), а примерно такая же небогатая Creta продаётся за 2,24 млн вместо 1,6 миллиона.

Ну а беднее всего выглядит посещённый нами салон Volvo, где стоял один-единственный XC60. И полная тишина: ни клиентов, ни менеджеров…