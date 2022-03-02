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Что происходит на автомобильном рынке России: обновляемая сводка событий

Цен нет, в шоу-румах нет ни покупателей, ни продавцов: что происходит в московских автосалонах

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Иван Ананьев

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На российском автомобильном рынке — паника: производители останавливают поставки и переписывают ценники, а дилеры выгребают остатки со складов и продают их по немыслимым ценам. И если в прошлом году вам казалось, что автомобили продают слишком дорого, то сегодня ситуация ещё хуже!

По Сети гуляют фотографии дилерских ценников, на которых встречаются невероятные цифры: UAZ Patriot дороже 3 млн, Hyundai Creta за 4 млн, VW Tiguan за шесть — и так далее, вплоть до 54 миллионов за новый Mercedes-Benz G‑класса! А дилеры даже не пытаются оправдать повышение какими-то допами. Корреспонденты Журнала Авто.ру прошлись по столичным автосалонам и посмотрели, что в реальности происходит в дилерских центрах и какие ценники может сегодня увидеть потенциальный клиент.

Но оказалось, что никаких ценников во многих салонах вообще нет! А стойки с информацией либо пусты, либо сообщают общую информацию об автомобиле. Более того, во многих салонах нет даже выставочных автомобилей, а их место занимают машины с пробегом, на которых ценники присутствуют.

Столы, за которыми обычно сидят менеджеры по продажам, часто оказываются пустыми, а клиента чаще всего встречают девушки-ассистентки — только для того, чтобы сообщить о полном отсутствии «свободных» автомобилей.

Именно такую картину мы застали в автосалоне Nissan, где с порога заявили об отсутствии автомобилей (хотя в шоу-руме и стоял новенький Pathfinder) и предложили обсудить с менеджером заказ на автомобиль с неизвестным заранее сроком поставки. Все ценники убраны и в салоне Lada, но шоу-рум, по крайней мере, заполнен моделями. Правда, на всех машинах листки с надписями «Автомобиль продан», а сделать заказ пока невозможно.

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То же самое — в салонах Toyota и Lexus: купить автомобиль невозможно, узнать цены — тоже, а на машинах, которые всё-таки стоят в шоу-румах, висят красноречивые таблички: «Автомобиль зарезервирован, но мы подберём вам другой». Правда, подбирать, по словам менеджеров, пока нечего.

В одном из салонов Skoda ценники нашлись, и они даже не испугали. Например, Rapid за 1,5 млн или Karoq за 2,4 млн прямо сейчас кажутся нормальным предложением. Вот только купить эти конкретные машины скорее всего не получится, так как они уже... зарезервированы. В другом салоне той же марки поступили честнее: шоу-кары стоят, но ценников ни на одном из них нет. А на вопрос о том, можно ли найти «живой» Kodiaq, менеджер ответил положительно — и устно обозначил цену в 6 миллионов рублей!

В салоне Renault ценники на выставочных автомобилях были, но не факт, что отсюда можно уехать даже обладая указанной суммой: любое движение менеджеры должны согласовывать с руководством. Впрочем, ни базовая переднеприводная Arkana с мотором 1.6 и «механикой» за 2,4 млн рублей, ни полноприводный Duster с турбомотором и МКП за 2,8 млн не вызывают желания оплатить счёт.

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Менеджер салона Mazda, где тоже нет ценников, утверждает, что варианты уехать на машине прямо сейчас ещё есть. Но за базовый кроссовер Mazda CX‑5 придётся выложить аж 4,8 млн рублей. А если нужна комплектация чуть богаче базовой (например, Supreme), то ценник составит 5,5 миллиона рублей. И даже эти цифры нужно будет утверждать с руководством. Когда ждать новых поставок, продавец не знает.

Пустые ценники в салонах Kia после этого не удивляют, однако менеджеры обещают подобрать варианты. И после рассказа о ситуации с Маздой предлагают купить Kia Sportage (которых, кстати, в самом салоне нет) подешевле — за 4,3 млн. Причём не в базовой комплектации, а с пакетом допов и даже выбором цвета. А ещё намекают, что за 5,5 млн можно взять редкий сегодня Kia Mohave в топовой комплектации, но с очень мутной схемой оформления и оплаты.

В салоне Hyundai нашлись и ценники, и машины. И они не то чтобы удивляют. Например, Solaris с мотором 1.6 и «механикой» в комплектации Elegance готовы отдать за 1,8 млн (вместо прайсовых 1,3 млн), а примерно такая же небогатая Creta продаётся за 2,24 млн вместо 1,6 миллиона.

Ну а беднее всего выглядит посещённый нами салон Volvo, где стоял один-единственный XC60. И полная тишина: ни клиентов, ни менеджеров…

Что, по-вашему, происходит с рынком?

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