Кладбище старых внедорожников Range Rover (и немного Land Rover): фотопост

Материал по теме
Красиво, но грустно: кладбище забытых машин в Японии
Yes, we mozhem: россияне в зарубежном автобизнесе. Что, как и чем закончилось
Александр Мирошкин
Возможно, это самое грустное и одновременно красивое зрелище, которое встретится вам сегодня. Британский фотограф Эми Шор побывала на кладбище старых Ленд Роверов и сделала несколько атмосферных фотографий. На этой свалке — множество классических моделей, вроде первых Range Rover и повидавших виды Дефендеров, но есть и куда более современные экземпляры. Все они пребывают в удручающе разукомплектованном состоянии, а некоторые машины даже начали обрастать мхом. В общем, смотрите сами.