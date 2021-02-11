Кладбище старых внедорожников Range Rover (и немного Land Rover): фотопост

Возможно, это самое грустное и одновременно красивое зрелище, которое встретится вам сегодня. Британский фото­граф Эми Шор побывала на кладбище старых Ленд Роверов и сделала несколько атмосферных фото­графий. На этой свалке — множество классиче­ских моделей, вроде первых Range Rover и повидавших виды Дефендеров, но есть и куда более современные экзем­пляры. Все они пребывают в удручающе разукомп­лекто­ванном состоянии, а некоторые машины даже начали обрастать мхом. В общем, смотрите сами.