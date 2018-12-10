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​​Новый универсал Kia Ceed SW для России: три мотора и шесть комплектаций

Новости
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
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Kia Ceed SW

Компания Kia назвала комплектации и линейку двигателей универсала Ceed Sportswagon (SW) для российского рынка.

Детали:

  • У Ceed SW будет три бензиновых двигателя – два атмосферных 1.4 мощностью 100 л.с. (134 Н·м), 128-сильный 1.6 (155 Н·м) и турбированный 1.4 мощностью 140 л.с. (242 Н·м). Первый предлагается только с шестиступенчатой механикой, 1,6-литровый также доступен и с шестиступенчатым автоматом, а турбомотор идёт в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

  • Комплектации универсала точно такие же, как у хэтчбека Ceed: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Но для Ceed SW недоступна версия Luxe с мотором 1.6 и механикой, которая есть у хэтчбека.

  • Производство универсалов для российского рынка наладят на калининградском Автоторе в январе 2019 года – тогда же будут объявлены цены. Продажи Kia Ceed SW начнутся в конце того же месяца.

Есть ли смысл в универсалах, когда есть кроссоверы?

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