​​Новый универсал Kia Ceed SW для России: три мотора и шесть комплектаций

Компания Kia назвала комплектации и линейку двигателей универсала Ceed Sportswagon (SW) для российского рынка.

У Ceed SW будет три бензиновых двигателя – два атмосферных 1.4 мощностью 100 л.с. (134 Н·м), 128-сильный 1.6 (155 Н·м) и турбированный 1.4 мощностью 140 л.с. (242 Н·м). Первый предлагается только с шестиступенчатой механикой, 1,6-литровый также доступен и с шестиступенчатым автоматом, а турбомотор идёт в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Комплектации универсала точно такие же, как у хэтчбека Ceed: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Но для Ceed SW недоступна версия Luxe с мотором 1.6 и механикой, которая есть у хэтчбека.