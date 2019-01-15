Объявлены российские цены на универсал Kia Ceed SW

В России у Ceed SW будет три бензиновых мотора. Два атмосферных: 1.4 мощностью 100 л.с. (134 Н·м) и 128-сильный 1.6 (155 Н·м); а также турбированный 1.4 мощностью 140 л.с. (242 Н·м).

Самый слабый двигатель предлагается только в базовой комплектации Classic и только с шестиступенчатой механикой, а 1,6-литровый мотор доступен ещё и с шестиступенчатым автоматом. Турбомотор (ставится только на версии Premium и Premium+) идёт в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Всего комплектаций шесть: Classic (1 084 900 ₽), Comfort (от 1 114 900 ₽), Luxe (от 1 204 900 ₽), Prestige (от 1 264 900 ₽), Premium (1 484 900 ₽) и Premium+ (1 624 900 ₽). В среднем, универсал будет дороже хэтчбека Kia Ceed примерно на 40-70 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.