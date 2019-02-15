Заряженный Kia Ceed GT приедет в Россию без механики. И только в виде универсала

В прошлом поколении Kia Proceed был трёхдверным хэтчбеком, а теперь превратился в универсал с сильно наклонёнными стойками и купеобразным силуэтом. На российский рынок модель придёт с двумя бензиновыми турбомоторами – 1.4 мощностью 140 л.с. и 200-сильным 1.6 в той самой версии Proceed GT. Обе модификации получат только семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Универсалы Kia Proceed и Proceed GT и появятся в России весной 2019 года. Комплектации и цены назовут ближе к старту продаж. Производством автомобилей займется калининградский «Автотор».