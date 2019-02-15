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Заряженный Kia Ceed GT приедет в Россию без механики. И только в виде универсала

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Росстандарт опубликовал сертификационные документы на хэтчбек Kia Ceed GT и универсал Proceed в двух вариантах. Новые модификации добавили в сертификат к обычному хэтчбеку Ceed. Российский офис Kia подтвердил скорый выход на рынок универсала, а хэтчбек GT в России пока не появится. 

Kia Ceed GT
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Kia Ceed GT

Семейство Kia Ceed GT первого поколения оснащалось шестиступенчатой механикой, но преемник дополнительно получил семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. В России GT будет оснащаться только автоматизированной трансмиссией.

Автомобили нового семейства GT оснащаются уже знакомой «турбочетвёркой» 1.6 T-GDI, но в России модель сертифицирована с мощностью 200 л.с. вместо 204 л.с., что снизит сумму транспортного налога.

Kia Proceed
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Kia Proceed

В прошлом поколении Kia Proceed был трёхдверным хэтчбеком, а теперь превратился в универсал с сильно наклонёнными стойками и купеобразным силуэтом. На российский рынок модель придёт с двумя бензиновыми турбомоторами – 1.4 мощностью 140 л.с. и 200-сильным 1.6 в той самой версии Proceed GT. Обе модификации получат только семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Универсалы Kia Proceed и Proceed GT и появятся в России весной 2019 года. Комплектации и цены назовут ближе к старту продаж. Производством автомобилей займется калининградский «Автотор».

  • В Калининграде в настоящее время собирают 11 моделей Kia, включая обычные хэтчбеки Ceed и универсалы Ceed SW.

  • Официальная премьера Kia Ceed GT и Proceed состоялась осенью 2018 года.

Будете скучать по Kia Ceed GT с механикой?

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