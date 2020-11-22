В Китае выбрали лучшие автомобили года. Среди них лишь один «китаец», но он же и победил
Михаил Кондратьев
На автошоу в Гуанчжоу подвели итоги китайского конкурса «Автомобиль года». Главный приз достался седану Geely Preface, однако он оказался единственным награждённым «китайцем» — в остальных номинациях победили иномарки.
В борьбе за звание автомобиля 2021 года четырёхдверка победила с большим отрывом — это 179 баллов против 116 и 115 баллов у серебряного и бронзового призёров соответственно (роскошный Hongqi H9 и седан BYD Han).
Лучшим среди кроссоверов и внедорожников назвали Lincoln Aviator, он немного опередил Land Rover Defender (181 и 165 баллов), на третьем месте расположилась Changan Mazda CX-30 с 64 баллами.
«Зелёным» автомобилем года был выбран Polestar 2. Вторую строчку занял электроседан Xiaopeng P7, третью — компактная модель Wuling Hongguang Mini EV.
Среди спорткаров верх одержал Maserati MC20 с небольшим отрывом от хот-хэтча Mercedes-AMG A 45 и Ferrari Roma (143 балла против 135 и 132 соответственно).
Уже упомянутый Defender наградили за лучший дизайн, в этой номинации он обошёл кроссовер CX-30 и суперкар MC20.
Как и в случае с конкурсом «Автомобиль года» в других странах, в Китае он проходит в нескольких этапов путём голосования журналистов и экспертов. Прежде Geely уже становилась обладателем приза — в конкурсе 2016 года победила модель GC9.