В Китае выбрали лучшие автомобили года. Среди них лишь один «китаец», но он же и победил

В борьбе за звание автомобиля 2021 года четырёхдверка победила с большим отрывом — это 179 баллов против 116 и 115 баллов у серебряного и бронзового призёров соответственно (роскошный Hongqi H9 и седан BYD Han).

Лучшим среди кроссоверов и внедорожников назвали Lincoln Aviator, он немного опередил Land Rover Defender (181 и 165 баллов), на третьем месте расположилась Changan Mazda CX-30 с 64 баллами.

«Зелёным» автомобилем года был выбран Polestar 2. Вторую строчку занял электроседан Xiaopeng P7, третью — компактная модель Wuling Hongguang Mini EV.

Среди спорткаров верх одержал Maserati MC20 с небольшим отрывом от хот-хэтча Mercedes-AMG A 45 и Ferrari Roma (143 балла против 135 и 132 соответственно).

Уже упомянутый Defender наградили за лучший дизайн, в этой номинации он обошёл кроссовер CX-30 и суперкар MC20.