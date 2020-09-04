Новый седан Mercedes-Benz C-класса поймали без камуфляжа

С-класс перенял стилистику, заданную рестай­линговым Е-классом и представ­ленным на этой неделе флагманом S-класса W223. Это близкая по форме к овалу решётка радиатора и зауженные фары. А вот бампер изменился слабо, эволюционно: такой узор на нём используется и сегодня.

Ранее в интернете появились снимки интерьера новинки. Внутри у машины тоже мотивы нового S-класса: вертикальный мульти­медийный экран, блок управления микро­климатом с сенсорными кнопками, схожий руль. Оригинальной деталью С-класса станут три круглых дефлектора посередине.

Официальной информации о двигателях пока нет. По данным Carscoops, наряду с бензиновыми и дизельными моторами будут подзаряжа­емые гибридные системы. Mercedes-AMG C-класса может перейти на мотор 2.0 турбо, знакомый по модели AMG A 45.