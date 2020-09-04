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Новый седан Mercedes-Benz C-класса поймали без камуфляжа

Новости

Кирилл Малышев

Портал Worldscoop опубликовал шпионский снимок седана Mercedes-Benz C-класса следующего поколения (W206), на котором новинка впервые запечатлена без камуфляжа. Кадр, судя по антуражу, сделан на территории завода.

  • С-класс перенял стилистику, заданную рестай­линговым Е-классом и представ­ленным на этой неделе флагманом S-класса W223. Это близкая по форме к овалу решётка радиатора и зауженные фары. А вот бампер изменился слабо, эволюционно: такой узор на нём используется и сегодня.

  • Ранее в интернете появились снимки интерьера новинки. Внутри у машины тоже мотивы нового S-класса: вертикальный мульти­медийный экран, блок управления микро­климатом с сенсорными кнопками, схожий руль. Оригинальной деталью С-класса станут три круглых дефлектора посередине.

  • Официальной информации о двигателях пока нет. По данным Carscoops, наряду с бензиновыми и дизельными моторами будут подзаряжа­емые гибридные системы. Mercedes-AMG C-класса может перейти на мотор 2.0 турбо, знакомый по модели AMG A 45.

  • Мировая премьера нового Mercedes-Benz C-класса ожидается в 2021 году. Семейство, состоящее из седана, купе и универсала, пополнится внедорожным универсалом All-Terrain, который будет конкурировать с Audi A4 Allroad. Ранее Авто.ру публиковал иллю­страции, раскрывающие облик седана.

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