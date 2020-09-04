Новый седан Mercedes-Benz C-класса поймали без камуфляжа
Кирилл Малышев
Портал Worldscoop опубликовал шпионский снимок седана Mercedes-Benz C-класса следующего поколения (W206), на котором новинка впервые запечатлена без камуфляжа. Кадр, судя по антуражу, сделан на территории завода.
С-класс перенял стилистику, заданную рестайлинговым
Е-классоми представленным на этой неделе флагманом S-классаW223. Это близкая по форме к овалу решётка радиатора и зауженные фары. А вот бампер изменился слабо, эволюционно: такой узор на нём используется и сегодня.
Ранее в интернете появились снимки интерьера новинки. Внутри у машины тоже мотивы нового
S-класса:вертикальный мультимедийный экран, блок управления микроклиматом с сенсорными кнопками, схожий руль. Оригинальной деталью С-классастанут три круглых дефлектора посередине.
Официальной информации о двигателях пока нет. По данным Carscoops, наряду с бензиновыми и дизельными моторами будут подзаряжаемые гибридные системы. Mercedes-AMG
C-классаможет перейти на мотор 2.0 турбо, знакомый по модели AMG A 45.
Мировая премьера нового Mercedes-Benz
C-классаожидается в 2021 году. Семейство, состоящее из седана, купе и универсала, пополнится внедорожным универсалом All-Terrain, который будет конкурировать с Audi A4 Allroad. Ранее Авто.ру публиковал иллюстрации, раскрывающие облик седана.