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Новый Mercedes-Benz C-класса получит автопилот и версию кросс-универсал

Новости

Николай Андреев

Компания Mercedes-Benz готовит новое поколение семейства C-класса, которое получит много фишек от будущего флагманского S-класса, а также версию в виде вседорожного универсала All-Terrain, как у нынешней «ешки». Об этом стало известно изданию Autocar.

Mercedes-Benz E-класса All-Terrain
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Mercedes-Benz E-класса All-Terrain

  • Модификация All-Terrain будет отличаться от стандартного универсала обвесом из некрашеного пластика, увеличенным дорожным просветом и наличием полноприводной трансмиссии в базовой комплектации. Такая модель станет конкурировать с Audi A4 allroad и Volvo V60 Cross Country.

  • Как и новый S-класс, «цешка» получит автопилот третьего уровня автономности, который на некоторое время позволит отвлечься от вождения на магистралях. Также у модели появится функция помощи при парковке с дистанционным управлением через смартфон.

  • Новый Mercedes-Benz C-класса построят на модернизированной платформе MRA (Modular Rear Architecture), которая позволит внедрить гибридные силовые установки нового поколения. Линейка двигателей не изменится: базовыми останутся бензиновые и дизельные «турбочетвёрки», а топ-версия Mercedes-AMG C 63 S получит 560-сильный четырёхлитровый V8 и полный привод.

  • Премьера Mercedes-Benz C-класса нового поколения планируется ближе к концу 2020 года, а в продажу модель поступит в 2021 году. Ранее фотошпионам удалось заснять прототип как снаружи, так и внутри.

Нужно из C-класса делать кросс-универсал?

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