Новый Mercedes-Benz C-класса получит автопилот и версию кросс-универсал

Модификация All-Terrain будет отличаться от стандартного универсала обвесом из некрашеного пластика, увеличенным дорожным просветом и наличием полноприводной трансмиссии в базовой комплектации. Такая модель станет конкурировать с Audi A4 allroad и Volvo V60 Cross Country.

Как и новый S-класс, «цешка» получит автопилот третьего уровня автономности, который на некоторое время позволит отвлечься от вождения на магистралях. Также у модели появится функция помощи при парковке с дистанционным управлением через смартфон.

Новый Mercedes-Benz C-класса построят на модернизированной платформе MRA (Modular Rear Architecture), которая позволит внедрить гибридные силовые установки нового поколения. Линейка двигателей не изменится: базовыми останутся бензиновые и дизельные «турбочетвёрки», а топ-версия Mercedes-AMG C 63 S получит 560-сильный четырёхлитровый V8 и полный привод.