Конкурент Q5, X3 и GLC от Genesis: названа дата премьеры

Белорусы создали Кайман для охоты и рыбалки

Новости

Николай Андреев

Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР (Охотник-Рыбак). Модель создана для перевозки пассажиров и грузов по бездорожью и болотам.

1/3

  • Шестиместный Кайман-ОР построен на базе военного Каймана (частично скопированного с БТР-60) и отличается герметичным кузовом из обычной, а не бронированной стали. Длина вездехода составляет 6000 миллиметров, ширина — 2820 мм, высота — 2070 мм, а колёсная база — 3100 мм. Дорожный просвет превышает 490 мм.

  • От военного броневика новинке досталась и техника. Полноприводный Кайман-ОР оснащён 4,75-литровым дизельным двигателем мощностью 125 л.с. (525 Н·м) и пятиступенчатой механической коробкой передач. Сзади установлены два водомёта. Максимальная скорость вездехода на суше составляет 50 км/ч, а на воде — 7 км/ч.

  • В среднем Кайман-ОР расходует 30–60 литров солярки на 100 километров. Благодаря двум 140-литровым бакам запас хода 7500-килограммового вездехода достигает 1000 километров.

  • Модель оснащается жидкостным предпусковым подогревателем, системой подкачки шин и широкоугольным тепловизором. Стоимость Кайман-ОР раскроют только потенциальным клиентам.

Куда бы отправились на Кайман-ОР?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение