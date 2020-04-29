Белорусы создали Кайман для охоты и рыбалки

Шестиместный Кайман-ОР построен на базе военного Каймана (частично скопированного с БТР-60) и отличается герметичным кузовом из обычной, а не бронированной стали. Длина вездехода составляет 6000 миллиметров, ширина — 2820 мм, высота — 2070 мм, а колёсная база — 3100 мм. Дорожный просвет превышает 490 мм.