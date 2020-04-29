Белорусы создали Кайман для охоты и рыбалки
Николай Андреев
Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР (Охотник-Рыбак). Модель создана для перевозки пассажиров и грузов по бездорожью и болотам.
Шестиместный Кайман-ОР построен на базе военного Каймана (частично скопированного с
БТР-60)и отличается герметичным кузовом из обычной, а не бронированной стали. Длина вездехода составляет 6000 миллиметров, ширина — 2820 мм, высота — 2070 мм, а колёсная база — 3100 мм. Дорожный просвет превышает 490 мм.
От военного броневика новинке досталась и техника. Полноприводный Кайман-ОР оснащён 4,75-литровым дизельным двигателем мощностью 125 л.с. (525 Н·м) и пятиступенчатой механической коробкой передач. Сзади установлены два водомёта. Максимальная скорость вездехода на суше составляет
50 км/ч,а на воде — 7 км/ч.
В среднем Кайман-ОР расходует 30–60 литров солярки на 100 километров. Благодаря двум 140-литровым бакам запас хода 7500-килограммового вездехода достигает 1000 километров.
Модель оснащается жидкостным предпусковым подогревателем, системой подкачки шин и широкоугольным тепловизором. Стоимость Кайман-ОР раскроют только потенциальным клиентам.