Porsche Cayenne стал 680-сильным гибридом
Николай Андреев
Компания Porsche представила топовую версию Turbo S E-Hybrid для кроссовера Cayenne и его купеобразной версии. Силовую установку позаимствовали у модели Panamera.
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid оснащается 550-сильным четырёхлитровым V8 с двумя турбинами и электромотором мощностью 136 л.с., совмещённым с восьмиступенчатым «автоматом». Суммарная отдача составляет 680 л.с. (900 Н·м).
Хотя обе новинки мощнее соплатформенного Lamborghini Urus на 75 л.с., в разгоне до «сотни» они уступают 0,2 секунды (3,8 секунды против 3,6), а в максимальной скорости –
10 км/ч (295 км/чпротив 305).
Зато благодаря батарее ёмкостью 14,1 кВт·ч, расположенной под полом багажника, Cayenne Turbo S E-Hybrid умеет проезжать на электротяге до 40 километров (более аэродинамичная версия Coupe – до 43 километров), разгоняясь до
135 км/ч.На зарядку аккумулятора от бытовой сети уходит шесть часов.
В базе Cayenne Turbo S E-Hybrid оснащается 21-дюймовыми колёсами, карбон-керамическими тормозными дисками, пневмоподвеской с активными стабилизаторами и электронноуправляемым задним дифференциалом. Опционально доступны 22-дюймовые колёса и полноуправляемое шасси.
Ещё у Porsche Cayenne Coupe появилась базовая гибридная модификация E-Hybrid мощностью 462 л.с. (700 Н·м). Как и обычный Cayenne, она оснащена бензиновым 3.0 V6, а электромотор, «автомат» и аккумулятор такие же, как на версии Turbo S. Разгон до
100 км/чу базового гибрида занимает 5,1 секунды или пять секунд ровно с пакетом Sport Chrono.
Все три новые версии уже доступны для заказа. Стоимость Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid составляет минимум 12 342 000 рублей, версия Coupe – от 12 863 000 рублей, а базовый купеобразный гибрид – от 7 958 000 рублей.