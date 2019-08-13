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Porsche Cayenne стал 680-сильным гибридом

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Николай Андреев

Компания Porsche представила топовую версию Turbo S E-Hybrid для кроссовера Cayenne и его купе­образной версии. Силовую установку позаим­ствовали у модели Panamera.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid
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Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

  • Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid оснащается 550-сильным четырёх­литровым V8 с двумя турбинами и электро­мотором мощностью 136 л.с., совмещённым с восьми­ступенчатым «автоматом». Суммарная отдача составляет 680 л.с. (900 Н·м).

  • Хотя обе новинки мощнее соплат­форменного Lamborghini Urus на 75 л.с., в разгоне до «сотни» они уступают 0,2 секунды (3,8 секунды против 3,6), а в максимальной скорости – 10 км/ч (295 км/ч против 305).

  • Зато благодаря батарее ёмкостью 14,1 кВт·ч, располо­женной под полом багажника, Cayenne Turbo S E-Hybrid умеет проезжать на электро­тяге до 40 кило­метров (более аэро­динамич­ная версия Coupe – до 43 кило­метров), разгоняясь до 135 км/ч. На зарядку аккуму­лятора от бытовой сети уходит шесть часов.

  • В базе Cayenne Turbo S E-Hybrid оснащается 21-дюймовыми колёсами, карбон-керамиче­скими тормозными дисками, пневмо­подвеской с активными стабили­заторами и электронно­управляемым задним дифферен­циалом. Опционально доступны 22-дюймовые колёса и полно­управляемое шасси.

Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid

  • Ещё у Porsche Cayenne Coupe появилась базовая гибридная модифи­кация E-Hybrid мощностью 462 л.с. (700 Н·м). Как и обычный Cayenne, она оснащена бензиновым 3.0 V6, а электро­мотор, «автомат» и аккуму­лятор такие же, как на версии Turbo S. Разгон до 100 км/ч у базового гибрида занимает 5,1 секунды или пять секунд ровно с пакетом Sport Chrono.

Все три новые версии уже доступны для заказа. Стоимость Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid состав­ляет минимум 12 342 000 рублей, версия Coupe – от 12 863 000 рублей, а базовый купе­образный гибрид – от 7 958 000 рублей.

Впечатляют характеристики Cayenne Turbo S E-Hybrid?

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