Porsche Cayenne стал 680-сильным гибридом

Ещё у Porsche Cayenne Coupe появилась базовая гибридная модифи­кация E-Hybrid мощностью 462 л.с. (700 Н·м). Как и обычный Cayenne, она оснащена бензиновым 3.0 V6, а электро­мотор, «автомат» и аккуму­лятор такие же, как на версии Turbo S. Разгон до 100 км/ч у базового гибрида занимает 5,1 секунды или пять секунд ровно с пакетом Sport Chrono.