Ателье Mansory разогнало Porsche Cayenne до 300 км/ч
Кирилл Малышев
Известное немецкое тюнинг-ателье Mansory представило программу доработок кроссоверов Porsche Cayenne и Cayenne Coupe версии Turbo. Она включает в себя полный набор: внешность, салон, двигатель.
Четырёхлитровый V8 с завода выдаёт 550 л.с. и 770 Нм. Тюнеры перепрограммировали блок управления двигателя и добавили нестандартную выпускную систему. Мощность выросла до 700 сил, крутящий момент – до 900 Нм.
С доработанным двигателем Cayenne Turbo набирает сотню за 3,2 секунды и максимальную скорость в
300 км/ч.Стоковая машина медленнее: 3,9 секунды (с пакетом Sport Chrono) и 286 км/чсоответственно. Показатели 680-сильного Cayenne Turbo S E-Hybrids: 3,8 секунды и 295 км/ч.
Снаружи кроссоверы украшены углепластиком. Из него изготовлены капот, накладки на передние крылья и пороги, задний диффузор, передний сплиттер и спойлер над пятой дверью. Стандартные для модели диски на 21 дюйм заменили на
23-дюймовые матового чёрного цвета.
Салон отделан дорогой кожей с ромбовидной прострочкой, алькантарой, карбоном и алюминием. Руль стал более рельефным и украшен логотипом Mansory.
Цена пакета доработок пока не названа.