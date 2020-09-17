Ателье Mansory разогнало Porsche Cayenne до 300 км/ч

Четырёхлитровый V8 с завода выдаёт 550 л.с. и 770 Нм. Тюнеры пере­программи­ровали блок управления двигателя и добавили нестан­дартную выпускную систему. Мощность выросла до 700 сил, крутящий момент – до 900 Нм.

С доработанным двигателем Cayenne Turbo набирает сотню за 3,2 секунды и максимальную скорость в 300 км/ч. Стоковая машина медленнее: 3,9 секунды (с пакетом Sport Chrono) и 286 км/ч соответ­ственно. Показатели 680-сильного Cayenne Turbo S E-Hybrids : 3,8 секунды и 295 км/ч.

Снаружи кроссоверы украшены углепластиком. Из него изготов­лены капот, накладки на передние крылья и пороги, задний диффузор, передний сплиттер и спойлер над пятой дверью. Стан­дартные для модели диски на 21 дюйм заменили на 23-дюймо ­вые матового чёрного цвета.

Салон отделан дорогой кожей с ромбовидной прострочкой, алькантарой, карбоном и алюминием. Руль стал более рельефным и украшен логотипом Mansory.