Шпионы сфотографировали большой экран в салоне обновлённого Porsche Macan

Ателье Mansory разогнало Porsche Cayenne до 300 км/ч

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Кирилл Малышев

Известное немецкое тюнинг-ателье Mansory пред­ставило программу доработок кроссоверов Porsche Cayenne и Cayenne Coupe версии Turbo. Она включает в себя полный набор: внешность, салон, двигатель.

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  • Четырёхлитровый V8 с завода выдаёт 550 л.с. и 770 Нм. Тюнеры пере­программи­ровали блок управления двигателя и добавили нестан­дартную выпускную систему. Мощность выросла до 700 сил, крутящий момент – до 900 Нм.

  • С доработанным двигателем Cayenne Turbo набирает сотню за 3,2 секунды и максимальную скорость в 300 км/ч. Стоковая машина медленнее: 3,9 секунды (с пакетом Sport Chrono) и 286 км/ч соответ­ственно. Показатели 680-сильного Cayenne Turbo S E-Hybrids: 3,8 секунды и 295 км/ч.

  • Снаружи кроссоверы украшены углепластиком. Из него изготов­лены капот, накладки на передние крылья и пороги, задний диффузор, передний сплиттер и спойлер над пятой дверью. Стан­дартные для модели диски на 21 дюйм заменили на 23-дюймо­вые матового чёрного цвета.

  • Салон отделан дорогой кожей с ромбовидной прострочкой, алькантарой, карбоном и алюминием. Руль стал более рельефным и украшен логотипом Mansory.

  • Цена пакета доработок пока не названа.

Что особенно удалось спецам Mansory?

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