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Самый мощный Porsche Cayenne установил рекорд на недостроенном треке

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Николай Андреев

Компания Porsche объявила, что 680-сильный Cayenne Turbo S E-Hybrid, который показали совсем недавно, установил абсолют­ный рекорд гоночного трека Gotland Ring, располо­женного на швед­ском острове Готланд, — 3 минуты и 51 секунда. Но есть нюанс: строитель­ство трека ещё не завершено и больше половины кольца — 4,2 из 7,4 кило­метра — пока не имеет асфальта.

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  • Рекорд поставил немецкий гонщик и телев­едущий Тим Шрик. Он не использо­вал ни гоночный комби­незон, ни шлем, а сам автомо­биль был полностью стандартным, вплоть до шоссейных шин.

  • Шведский трек Gotland Ring с 3,2-кило­метровым кольцом открылся в 2007 году. Сейчас идёт сооруже­ние нового 4,2-кило­метрового участка, а позднее на острове Готланд плани­руется построить 28-кило­метровую гоночную трассу, которая станет самой большой в мире.

Гибридная установка Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid состоит из 550-сильной битурбо­над­дув­ной «восьмёрки», электро­мотора мощностью 136 л.с., сов­мещён­ного с восьми­­ступен­чатым «автоматом», и аккуму­лятора ёмкостью 14,1 кВт·ч, рас­по­ло­женного под полом багаж­ника. Кроссовер разгоня­ется до «сотни» за 3,8 секунды, имеет максималку в 295 км/ч и проезжает без включения ДВС до 40 кило­метров.

The Cayenne Turbo S E-Hybrid has demonstrated its exceptional range of on-road and off-road performance with a very special “record”. As part of a film shoot, the most powerful Cayenne ever clocked a hand-stopped time of 3:51 minutes around the Gotland Ring, which is still under construction and partly unasphalted. The hybrid SUV ran on used road tires and was driven by Tim Schrick. Cayenne Turbo S E-Hybrid: Fuel consumption combined 3.9–3.7 l/100 km, electricity consumption 19.6–18.7 kWh/100 km, CO2 emissions combined 90–85 g/km

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