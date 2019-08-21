Самый мощный Porsche Cayenne установил рекорд на недостроенном треке

Компания Porsche объявила, что 680-сильный Cayenne Turbo S E-Hybrid, который показали совсем недавно, установил абсолют­ный рекорд гоночного трека Gotland Ring, располо­женного на швед­ском острове Готланд, — 3 минуты и 51 секунда. Но есть нюанс: строитель­ство трека ещё не завершено и больше половины кольца — 4,2 из 7,4 кило­метра — пока не имеет асфальта.