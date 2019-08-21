Самый мощный Porsche Cayenne установил рекорд на недостроенном треке
Николай Андреев
Компания Porsche объявила, что 680-сильный Cayenne
Рекорд поставил немецкий гонщик и телеведущий Тим Шрик. Он не использовал ни гоночный комбинезон, ни шлем, а сам автомобиль был полностью стандартным, вплоть до шоссейных шин.
Шведский трек Gotland Ring с 3,2-километровым кольцом открылся в 2007 году. Сейчас идёт сооружение нового 4,2-километрового участка, а позднее на острове Готланд планируется построить 28-километровую гоночную трассу, которая станет самой большой в мире.
Гибридная установка Porsche Cayenne