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Москвич лишился Porsche Cayenne из-за штрафов за парковку

Новости

Дмитрий Елизаров

Полмиллиона рублей придётся выложить московскому владельцу Porsche Cayenne, который игнорировал штрафы за неоплату парковки. Как сообщает телеграм-канал столичного Дептранса, автомобиль москвича арестовали судебные приставы.

  • Изъятый автомобиль уже помещён на спецстоянку: вернуть его разрешат только после уплаты накопленного долга.

  • За какое время автомобилист смог накопить штрафов на такую серьёзную сумму, не сообщается.

  • Ведомство напоминает жителям столицы о необходимости своевременной оплаты штрафов. На добровольную оплату выделяется 60 дней, а если просрочить три штрафа, Дептранс приостановит действие парковочного разрешения.

  • Размер штрафа за неоплату парковки сверх пятиминутного «бесплатного порога» в Москве сейчас составляет 5 тысяч рублей.

  • Летом прошлого года Администратор московского парковочного пространства сообщал, что чаще всего скрывают регистрационные знаки, чтобы не оплачивать парковку, владельцы автомобилей марок Mercedes-Benz и BMW.

Доводилось сталкиваться с судебными приставами?

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