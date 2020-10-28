Москвич лишился Porsche Cayenne из-за штрафов за парковку
Дмитрий Елизаров
Полмиллиона рублей придётся выложить московскому владельцу Porsche Cayenne, который игнорировал штрафы за неоплату парковки. Как сообщает телеграм-канал столичного Дептранса, автомобиль москвича арестовали судебные приставы.
Изъятый автомобиль уже помещён на спецстоянку: вернуть его разрешат только после уплаты накопленного долга.
За какое время автомобилист смог накопить штрафов на такую серьёзную сумму, не сообщается.
Ведомство напоминает жителям столицы о необходимости своевременной оплаты штрафов. На добровольную оплату выделяется 60 дней, а если просрочить три штрафа, Дептранс приостановит действие парковочного разрешения.
Размер штрафа за неоплату парковки сверх пятиминутного «бесплатного порога» в Москве сейчас составляет 5 тысяч рублей.
Летом прошлого года Администратор московского парковочного пространства сообщал, что чаще всего скрывают регистрационные знаки, чтобы не оплачивать парковку, владельцы автомобилей марок Mercedes-Benz и BMW.