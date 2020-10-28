Москвич лишился Porsche Cayenne из-за штрафов за парковку

Изъятый автомобиль уже помещён на спецстоянку: вернуть его разрешат только после уплаты накопленного долга.

За какое время автомобилист смог накопить штрафов на такую серьёзную сумму, не сообщается.

Ведомство напоминает жителям столицы о необходимости своевременной оплаты штрафов. На добровольную оплату выделяется 60 дней, а если просрочить три штрафа, Дептранс приостановит действие парковочного разрешения.

Размер штрафа за неоплату парковки сверх пятиминутного «бесплатного порога» в Москве сейчас составляет 5 тысяч рублей.