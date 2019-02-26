Porsche Cayenne получил двухлитровый мотор

Китайский Cayenne E-Hybrid оснащён бензиновой «турбочетвёркой» 2.0 TSI мощностью 252 л.с. (370 Н·м) и встроенным в восьмиступенчатый «автомат» 136-сильным электромотором. Суммарная отдача – 386 л.с. (600 Н·м).

До 100 км/ч полноприводный кроссовер разгоняется за 5,6 секунды – это на 0,6 секунды быстрее, чем базовый Cayenne с 340-сильным бензиновым 3.0 V6. Максимальная скорость гибридной версии – 232 км/ч (у обычного Cayenne 245 км/ч).

Литий-ионный аккумулятор емкостью 14,1 кВт·ч (масса – 138 килограммов) расположен под полом багажника. Запас хода на электротяге – 51 километр по устаревшему циклу NEDC. Максимальная скорость без использования ДВС – 140 км/ч.

Двухлитровый Porsche Cayenne E-Hybrid уже поступил в продажу в Китае по цене от 948 тысяч юаней (9,24 миллиона рублей).