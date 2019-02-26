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Porsche Cayenne получил двухлитровый мотор

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Компания Porsche представила новую гибридную модификацию флагманского кроссовера Cayenne – для китайского рынка. Впервые в истории модели она оснащена четырёхцилиндровым двигателем.

Porsche Cayenne E-Hybrid для рынка Китая | Фото: autohome.com.cn
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Porsche Cayenne E-Hybrid для рынка Китая | Фото: autohome.com.cn

Китайский Cayenne E-Hybrid оснащён бензиновой «турбочетвёркой» 2.0 TSI мощностью 252 л.с. (370 Н·м) и встроенным в восьмиступенчатый «автомат» 136-сильным электромотором. Суммарная отдача – 386 л.с. (600 Н·м).

До 100 км/ч полноприводный кроссовер разгоняется за 5,6 секунды – это на 0,6 секунды быстрее, чем базовый Cayenne с 340-сильным бензиновым 3.0 V6. Максимальная скорость гибридной версии – 232 км/ч (у обычного Cayenne 245 км/ч).

Литий-ионный аккумулятор емкостью 14,1 кВт·ч (масса – 138 килограммов) расположен под полом багажника. Запас хода на электротяге – 51 километр по устаревшему циклу NEDC. Максимальная скорость без использования ДВС – 140 км/ч.

Двухлитровый Porsche Cayenne E-Hybrid уже поступил в продажу в Китае по цене от 948 тысяч юаней (9,24 миллиона рублей).

  • На других рынках гибридный Cayenne E-Hybrid продаётся в другой конфигурации силовой установки – с трёхлитровым бензиновым мотором и электродвигателем суммарной мощностью 462 л.с. (700 Н·м).

  • В России гибридный Cayenne стоит от 7,26 миллиона рублей.

Двухлитровый Porsche Cayenne – это...

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