Porsche Cayenne Coupe покажут в марте
Николай Андреев
Весь прошлый год фотошпионам попадались прототипы купеобразного кроссовера Porsche Cayenne и похоже, что модель готова. Глава британского офиса компании Маркус Экерман рассказал изданию Autocar о том, что Cayenne Coupe представят уже в марте 2019 года.
Купеобразная версия будет отличаться от обычного Cayenne изменённым передним бампером, заниженной линией крыши и большим антикрылом на двери багажника, которое будет выдвигаться с увеличением скорости.
Ожидается, что Cayenne Coupe получит ту же гамму силовых установок, что и стандартный кроссовер: от базового 340-сильного V6 до флагманского гибрида Turbo S E-Hybrid мощностью 680 лошадиных сил.
В продажу главный конкурент купе-кроссоверов BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe поступит осенью 2019 года и будет, конечно, дороже, чем «просто» Porsche Cayenne.