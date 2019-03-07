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Porsche Cayenne Coupe покажут в марте

Новости

Николай Андреев

Весь прошлый год фотошпионам попадались прототипы купеобразного кроссовера Porsche Cayenne и похоже, что модель готова. Глава британского офиса компании Маркус Экерман рассказал изданию Autocar о том, что Cayenne Coupe представят уже в марте 2019 года.

Прототип Porsche Cayenne Coupe | Фото: Motor1
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Прототип Porsche Cayenne Coupe | Фото: Motor1

  • Купеобразная версия будет отличаться от обычного Cayenne изменённым передним бампером, заниженной линией крыши и большим антикрылом на двери багажника, которое будет выдвигаться с увеличением скорости.

  • Ожидается, что Cayenne Coupe получит ту же гамму силовых установок, что и стандартный кроссовер: от базового 340-сильного V6 до флагманского гибрида Turbo S E-Hybrid мощностью 680 лошадиных сил.

  • В продажу главный конкурент купе-кроссоверов BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe поступит осенью 2019 года и будет, конечно, дороже, чем «просто» Porsche Cayenne.

Какой Porsche Cayenne выглядит лучше?

Новый Porsche Cayenne на Авто.ру

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