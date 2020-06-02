Владелец 16-летнего Porsche Cayenne посчитал расходы за год. Сумма получилась большая
Николай Андреев
Американец в конце мая 2019 года купил Porsche Cayenne Turbo 2004 года. Он отдал за автомобиль ровно 10 000 долларов (695 тысяч рублей), тогда как новым он стоил 93 755 долларов (6,5 миллиона рублей по нынешнему курсу). На второй год владения американец подсчитал все траты и рассказал о них на Reddit.
При покупке Porsche Cayenne Turbo имел пробег 119 000 миль (191 512 километров). Вместе с автомобилем американец приобрёл за 1000 долларов (69,5 тысячи рублей) оставшиеся у прежнего хозяина запчасти — второй комплект колёс, рычаги подвески, оригинальную магнитолу и прочие детали.
Вскоре после покупки Cayenne потребовал самых существенных трат — за комплект шин и тормозных дисков с колодками, передние пневмостойки и плановое техобслуживание владелец отдал 6419 долларов (446 тысяч рублей). В течение года у автомобиля возникло 11 различных проблем — от отказа задних парктроников до пробоя прокладки клапанной крышки 450-сильного 4.5 V8. На устранение этих неисправностей ушло ещё 3279 долларов (228 тысяч рублей).
За год американец потратил на 16-летний Porsche Cayenne Turbo 10 698 долларов (744 тысячи рублей) — больше стоимости самого автомобиля. Тем не менее, владелец не собирается отказываться от Кайена, который очень ему нравится — он планирует на нём ездить до тех пор, пока на одометре не появится цифра 200 000 миль (321 869 километров).