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Владелец 16-летнего Porsche Cayenne посчитал расходы за год. Сумма получилась большая

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Николай Андреев

Американец в конце мая 2019 года купил Porsche Cayenne Turbo 2004 года. Он отдал за автомобиль ровно 10 000 долларов (695 тысяч рублей), тогда как новым он стоил 93 755 долларов (6,5 миллиона рублей по нынешнему курсу). На второй год владения американец подсчитал все траты и рассказал о них на Reddit.

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  • При покупке Porsche Cayenne Turbo имел пробег 119 000 миль (191 512 километров). Вместе с авто­мобилем американец приобрёл за 1000 долларов (69,5 тысячи рублей) оставшиеся у прежнего хозяина запчасти — второй комплект колёс, рычаги подвески, оригиналь­ную магнитолу и прочие детали.

  • Вскоре после покупки Cayenne потребовал самых суще­ственных трат — за комплект шин и тормозных дисков с колодками, передние пневмо­стойки и плановое техобслужи­вание владелец отдал 6419 долларов (446 тысяч рублей). В течение года у авто­мобиля возникло 11 различных проблем — от отказа задних парк­троников до пробоя прокладки клапанной крышки 450-сильного 4.5 V8. На устранение этих неисправ­ностей ушло ещё 3279 долларов (228 тысяч рублей).

  • За год американец потратил на 16-летний Porsche Cayenne Turbo 10 698 долларов (744 тысячи рублей) — больше стоимости самого авто­мобиля. Тем не менее, владелец не собирается отказы­ваться от Кайена, который очень ему нравится — он планирует на нём ездить до тех пор, пока на одометре не появится цифра 200 000 миль (321 869 километров).

На Авто.ру самые дешёвые Porsche Cayenne Turbo стоят меньше 350 тысяч рублей. Рискнёте?

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