Владелец 16-летнего Porsche Cayenne посчитал расходы за год. Сумма получилась большая

При покупке Porsche Cayenne Turbo имел пробег 119 000 миль (191 512 километров). Вместе с авто­мобилем американец приобрёл за 1000 долларов (69,5 тысячи рублей) оставшиеся у прежнего хозяина запчасти — второй комплект колёс, рычаги подвески, оригиналь­ную магнитолу и прочие детали.

Вскоре после покупки Cayenne потребовал самых суще­ственных трат — за комплект шин и тормозных дисков с колодками, передние пневмо­стойки и плановое техобслужи­вание владелец отдал 6419 долларов (446 тысяч рублей). В течение года у авто­мобиля возникло 11 различных проблем — от отказа задних парк­троников до пробоя прокладки клапанной крышки 450-сильного 4.5 V8. На устранение этих неисправ­ностей ушло ещё 3279 долларов (228 тысяч рублей).