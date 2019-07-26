«Опаздываю на похороны» и «Везу горячую еду домой»: как американцы оправдывают превышение скорости

Американская страховая компания Car Insurance провела опрос среди водителей и узнала, как они оправдывают превыше­ние скорости и как пытаются избежать наказа­ния. Выяснилось, что в 41 проценте случаев, когда автомо­билисты просили полицейских о снисхождении, те шли навстречу и ограничи­вались лишь предупреж­дением.

Самые популярные причины, которыми водители пытаются оправдать нару­шение скорост­ного режима перед полицейскими:

«Я не знал, что превышаю скорость» (24 процента респондентов),

«Опаздываю на работу» (18 процентов),

«Я еду так же, как и все остальные» (14 процентов),

«Спешу отвезти (забрать) ребёнка» (11 процентов),

«Спешу в больницу» (11 процентов),

«Не заметил знака» (19 процентов),

«Тороплюсь... гм, в туалет» (9 процентов),

«Опаздываю на собеседование» (8 процентов),

«Тороплюсь на приём к врачу» (4 процента),

«Опаздываю на похороны» или «на свидание» (3 процента).

Самый оригинальный ответ: «Везу горячую еду и не хочу, чтобы она остыла» (1 процент). Причём мужчины озвучивают это объяснение полицейским в 2,5 раза чаще, чем женщины (71 процент против 29 процентов).

Среди тех водителей, кто просил о снисхождении, 25 процентов мужчин всё-таки получают штраф, а среди женщин этот показатель не превышает семи процентов.

Никогда не просили о снисхождении 42 процента водителей. Среди них 53 процента женщин и 33 процента мужчин.