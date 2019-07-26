В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров

«Опаздываю на похороны» и «Везу горячую еду домой»: как американцы оправдывают превышение скорости

Новости

Николай Андреев

Американская страховая компания Car Insurance провела опрос среди водителей и узнала, как они оправдывают превыше­ние скорости и как пытаются избежать наказа­ния. Выяснилось, что в 41 проценте случаев, когда автомо­билисты просили полицейских о снисхождении, те шли навстречу и ограничи­вались лишь предупреж­дением.

Самые популярные причины, которыми водители пытаются оправдать нару­шение скорост­ного режима перед полицейскими:

  • «Я не знал, что превышаю скорость» (24 процента респондентов),

  • «Опаздываю на работу» (18 процентов), 

  • «Я еду так же, как и все остальные» (14 процентов), 

  • «Спешу отвезти (забрать) ребёнка» (11 процентов),

  • «Спешу в больницу» (11 процентов),

  • «Не заметил знака» (19 процентов),

  • «Тороплюсь... гм, в туалет» (9 процентов),

  • «Опаздываю на собеседование» (8 процентов), 

  • «Тороплюсь на приём к врачу» (4 процента), 

  • «Опаздываю на похороны» или «на свидание» (3 процента). 

  • Самый оригинальный ответ: «Везу горячую еду и не хочу, чтобы она остыла» (1 процент). Причём мужчины озвучивают это объяснение полицейским в 2,5 раза чаще, чем женщины (71 процент против 29 процентов).

Среди тех водителей, кто просил о снисхождении, 25 процентов мужчин всё-таки получают штраф, а среди женщин этот показатель не превышает семи процентов. 

Никогда не просили о снисхождении 42 процента водителей. Среди них 53 процента женщин и 33 процента мужчин.

Чаще всего американские водители ездят слишком быстро на шоссе: 71 процент водителей заявили, что делают это регулярно. И лишь 11 процентов реша­ются нарушить скорост­ной режим в городе. 82 процента респондентов регулярно ездят с превышением в 15 миль в час (24 км/ч), ещё 15 процентов водителей превышают на 16–29 миль в час (26–46 км/ч), и лишь оставшиеся три процента позволяют себе превысить скорость более чем на 30 миль в час (48 км/ч).

Когда-нибудь просили полицейских не выписывать штраф за превышение?

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