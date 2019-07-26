«Опаздываю на похороны» и «Везу горячую еду домой»: как американцы оправдывают превышение скорости
Николай Андреев
Американская страховая компания Car Insurance провела опрос среди водителей и узнала, как они оправдывают превышение скорости и как пытаются избежать наказания. Выяснилось, что в 41 проценте случаев, когда автомобилисты просили полицейских о снисхождении, те шли навстречу и ограничивались лишь предупреждением.
Самые популярные причины, которыми водители пытаются оправдать нарушение скоростного режима перед полицейскими:
«Я не знал, что превышаю скорость» (24 процента респондентов),
«Опаздываю на работу» (18 процентов),
«Я еду так же, как и все остальные» (14 процентов),
«Спешу отвезти (забрать) ребёнка» (11 процентов),
«Спешу в больницу» (11 процентов),
«Не заметил знака» (19 процентов),
«Тороплюсь... гм, в туалет» (9 процентов),
«Опаздываю на собеседование» (8 процентов),
«Тороплюсь на приём к врачу» (4 процента),
«Опаздываю на похороны» или «на свидание» (3 процента).
Самый оригинальный ответ: «Везу горячую еду и не хочу, чтобы она остыла» (1 процент). Причём мужчины озвучивают это объяснение полицейским в 2,5 раза чаще, чем женщины (71 процент против 29 процентов).
Среди тех водителей, кто просил о снисхождении, 25 процентов мужчин всё-таки получают штраф, а среди женщин этот показатель не превышает семи процентов.
Никогда не просили о снисхождении 42 процента водителей. Среди них 53 процента женщин и 33 процента мужчин.
Чаще всего американские водители ездят слишком быстро на шоссе: 71 процент водителей заявили, что делают это регулярно. И лишь 11 процентов решаются нарушить скоростной режим в городе. 82 процента респондентов регулярно ездят с превышением в 15 миль в час