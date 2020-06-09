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Китайцы создали батарею для электрокаров с ресурсом два миллиона километров

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) заявила о начале подготовки к серийному производ­ству аккуму­лятора для электро­каров со сроком службы два миллиона километров или 16 лет. Для сравнения: в среднем нынешние батареи рас­считаны на 240 тысяч километров или 8 лет.

Блоки аккумуляторов CATL предыдущего поколения

  • По данным Bloomberg, новый тип аккуму­лятора примерно на 10 процентов дороже, чем уже суще­ствующие тяговые батареи для электро­мобилей. В CATL считают, что ресурса новой разработки хватит для повторного использо­вания в другом электро­мобиле, когда детали первого придут в негодность.

  • Пока неизвестно, какая электрическая модель первой получит новую батарею. CATL является поставщиком множества компаний, в том числе BMW, Volkswagen и Toyota. Последний крупный контракт сроком на два года китайский произво­дитель аккуму­ляторов заключил в феврале с Теслой.

В апреле китайская компания BYD представила батарею для электро­мобилей под названием Blade Battery. По результатам демонстраци­онных тестов она показала превос­ходную безопасность, не воспламе­нившись даже при забивании в неё гвоздей.

Теперь-то электромобили — будущее?

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