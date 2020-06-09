Китайцы создали батарею для электрокаров с ресурсом два миллиона километров

Китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) заявила о начале подготовки к серийному производ­ству аккуму­лятора для электро­каров со сроком службы два миллиона километров или 16 лет. Для сравнения: в среднем нынешние батареи рас­считаны на 240 тысяч километров или 8 лет.

Блоки аккумуляторов CATL предыдущего поколения