Китайцы создали батарею для электрокаров с ресурсом два миллиона километров
Николай Андреев
Китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) заявила о начале подготовки к серийному производству аккумулятора для электрокаров со сроком службы два миллиона километров или 16 лет. Для сравнения: в среднем нынешние батареи рассчитаны на 240 тысяч километров или 8 лет.
По данным Bloomberg, новый тип аккумулятора примерно на 10 процентов дороже, чем уже существующие тяговые батареи для электромобилей. В CATL считают, что ресурса новой разработки хватит для повторного использования в другом электромобиле, когда детали первого придут в негодность.
Пока неизвестно, какая электрическая модель первой получит новую батарею. CATL является поставщиком множества компаний, в том числе BMW, Volkswagen и Toyota. Последний крупный контракт сроком на два года китайский производитель аккумуляторов заключил в феврале с Теслой.
В апреле китайская компания BYD представила батарею для электромобилей под названием Blade Battery. По результатам демонстрационных тестов она показала превосходную безопасность, не воспламенившись даже при забивании в неё гвоздей.