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Посмотрите, как экскаваторы Caterpillar сыграли в Пакмана в реальной жизни

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Дмитрий Елизаров

Компания Caterpillar в честь сорокалетия культовой аркады вывела Пакмана и его сопер­ников на специально построенный полигон. Но чтобы сыграть, «геймерам» понадо­бились компактные экска­ваторы с дистанци­онным управлением и очки допол­ненной реальности.

  • При помощи техники Caterpillar была вос­создана одна из карта игры Pac-man в масштабах, позволяющих небольшим экска­ваторам пере­мещаться по лабиринту. В команду игроков при этом включили не только сотруд­ников фирмы, но и покупателей продукции Caterpillar, и професси­ональных геймеров.

  • Раунд закончился убедитель­ной победой Пакмана. Сразу после игры лабиринт сровняли с землёй куда более масштабные бульдозеры.

  • В Caterpillar заявили, что это была не просто игра. Условия лабиринта реали­стично симулиро­вали ситуации, в которых оказы­ваются операторы подобной техники при выпол­нении своих ежедневных задач на рабочих площадках.

  • Летом один из водителей карьерных само­свалов марки Caterpillar в британском Честер­филде продемон­стрировал дрифт на 40-тон­ном грузовике. В силовом скольжении он подъехал для загрузки к экскаватору.

Играли в детстве в Pac-Man?

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