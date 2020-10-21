Посмотрите, как экскаваторы Caterpillar сыграли в Пакмана в реальной жизни
Дмитрий Елизаров
Компания Caterpillar в честь сорокалетия культовой аркады вывела Пакмана и его соперников на специально построенный полигон. Но чтобы сыграть, «геймерам» понадобились компактные экскаваторы с дистанционным управлением и очки дополненной реальности.
При помощи техники Caterpillar была воссоздана одна из карта игры Pac-man в масштабах, позволяющих небольшим экскаваторам перемещаться по лабиринту. В команду игроков при этом включили не только сотрудников фирмы, но и покупателей продукции Caterpillar, и профессиональных геймеров.
Раунд закончился убедительной победой Пакмана. Сразу после игры лабиринт сровняли с землёй куда более масштабные бульдозеры.
В Caterpillar заявили, что это была не просто игра. Условия лабиринта реалистично симулировали ситуации, в которых оказываются операторы подобной техники при выполнении своих ежедневных задач на рабочих площадках.
Летом один из водителей карьерных самосвалов марки Caterpillar в британском Честерфилде продемонстрировал дрифт на
40-тонном грузовике. В силовом скольжении он подъехал для загрузки к экскаватору.