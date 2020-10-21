Посмотрите, как экскаваторы Caterpillar сыграли в Пакмана в реальной жизни

При помощи техники Caterpillar была вос­создана одна из карта игры Pac-man в масштабах, позволяющих небольшим экска­ваторам пере­мещаться по лабиринту. В команду игроков при этом включили не только сотруд­ников фирмы, но и покупателей продукции Caterpillar, и професси­ональных геймеров.

Раунд закончился убедитель­ной победой Пакмана. Сразу после игры лабиринт сровняли с землёй куда более масштабные бульдозеры.

В Caterpillar заявили, что это была не просто игра. Условия лабиринта реали­стично симулиро­вали ситуации, в которых оказы­ваются операторы подобной техники при выпол­нении своих ежедневных задач на рабочих площадках.