Российские пешеходы смогут управлять светофорами со смартфонов

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Николай Андреев
В России создали мобильное приложение «Гусеница», позволяющее пешеходам регулировать сигналы светофоров. Об этом «ТАСС» рассказал пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев.
С помощью «Гусеницы» пешеходы смогут продлевать время работы красного сигнала светофора для автомобилей, чтобы успеть перейти дорогу. По словам Федосеева, такую функцию могут использовать классные руководители при походах со школьниками. Также приложение рассчитано на помощь людям с ограниченным зрением, инвалидам и пенсионерам.
«Гусеница» уже прошла тестирование, и сейчас ведётся работа над созданием защиты от взлома. Запуск приложения в общественный доступ запланирован на 2021–2022 год.