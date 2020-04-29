Российские пешеходы смогут управлять светофорами со смартфонов

С помощью «Гусеницы» пешеходы смогут продлевать время работы красного сигнала светофора для авто­мобилей, чтобы успеть перейти дорогу. По словам Федосеева, такую функцию могут использовать классные руково­дители при походах со школьниками. Также приложение рас­считано на помощь людям с ограни­ченным зрением, инвалидам и пенсионерам.