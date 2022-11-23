Компания Caterpillar показала свой первый полностью электрический карьерный самосвал

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Дмитрий Елизаров
Caterpillar провела на одном из карьеров Аризоны живой показ своего первого тяжёлого грузовика на батарейках. Прототип под названием Caterpillar 793 продемонстрировал свои возможности в условиях, максимально приближенных к рабочим.
В октябре 2020 года Caterpillar провела необычную рекламную акцию. Сотрудники и клиенты фирмы при помощи компактных бульдозеров и очков виртуальной реальности сыграли в «Пакмана» на специально построенном полигоне.