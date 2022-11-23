Компания Caterpillar показала свой первый полностью электрический карьерный самосвал

Грузовик во время демонстрации смог разогнаться до 60 км/ч, будучи полностью загруженным. Он преодолел семикилометровую трассу, которая включала в себя километр 10-процентного подъёма. На подъёме самосвал ехал со скоростью 12 км/ч. Кроме того, он прошёл и 10-процентный спуск, задействовав систему рекуперации. Утверждается, что по завершении поездки аккумуляторы Caterpillar

сохранили электричества ещё на несколько таких циклов.