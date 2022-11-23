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Компания Caterpillar показала свой первый полностью электрический карьерный самосвал
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Дмитрий Елизаров

Caterpillar провела на одном из карьеров Аризоны живой показ своего первого тяжёлого грузовика на батарейках. Прототип под названием Caterpillar 793 продемонстрировал свои возможности в условиях, максимально приближенных к рабочим.

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  • Caterpillar 793 выглядит как стандартный карьерный самосвал этой компании. Однако основное отличие прототипа — в конструкции силовой установки, которая не включает в себя ДВС. Энергия для электромоторов хранится в аккумуляторах.
  • Грузовик во время демонстрации смог разогнаться до 60 км/ч, будучи полностью загруженным. Он преодолел семикилометровую трассу, которая включала в себя километр 10-процентного подъёма. На подъёме самосвал ехал со скоростью 12 км/ч. Кроме того, он прошёл и 10-процентный спуск, задействовав систему рекуперации. Утверждается, что по завершении поездки аккумуляторы Caterpillar сохранили электричества ещё на несколько таких циклов.
  • Никаких технических характеристик батарейного самосвала компания пока не обнародовала.

В октябре 2020 года Caterpillar провела необычную рекламную акцию. Сотрудники и клиенты фирмы при помощи компактных бульдозеров и очков виртуальной реальности сыграли в «Пакмана» на специально построенном полигоне.

Доводилось вживую видеть такую громадину?

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