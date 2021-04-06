Британский бренд Caterham купили японцы
Кирилл Малышев
Британский производитель спорткаров Caterham продан компании VT Holdings. Она занимается продажами автомобилей этой марки в Японии, а также является дилером Lotus, Royal Enfield и других имиджевых брендов. Об этом сообщает Motor Authority. Сумма сделки не уточняется.
У VT Holdings по Японии около 200 шоурумов, а ежегодный спрос на автомобили Caterham доходит до 120 штук. Владелец компании Тазухо Такахаши — бывший автогонщик, участвовавший в Super GT и марафоне Ле-Мана.
Линейка фирмы сейчас состоит из нескольких моделей. Но все они базируются на одной — культовом Lotus Seven. Предыдущие владельцы Caterham из Малайзии хотели сделать марку более массовой, добавив практичный спорткар и трендовый кроссовер. Однако неудачный с финансовой точки зрения проект бренда в Фор
муле-1похоронил эти планы. Такахаши заявил, что защитит наследие имени и адаптирует платформу Lotus Seven под актуальные требования законодательства.
В июне прошлого года Caterham, уже 47 лет выпускающий различные модификации лёгких родстеров на базе Lotus Seven, заявил о готовности электрифицировать свои машины и выпустить кроссовер. С тех пор никаких новостей из компании не поступало. О конкретных планах новые владельцы Кейтерэма пока ничего не сообщали.