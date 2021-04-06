Самый доступный Opel для России, новый Jeep с автопилотом и другие события дня

Британский бренд Caterham купили японцы

Новости

Кирилл Малышев

Британский производитель спорткаров Caterham продан компании VT Holdings. Она занимается продажами авто­мобилей этой марки в Японии, а также является дилером Lotus, Royal Enfield и других имиджевых брендов. Об этом сообщает Motor Authority. Сумма сделки не уточняется.

  • У VT Holdings по Японии около 200 шоурумов, а ежегодный спрос на авто­мобили Caterham доходит до 120 штук. Владелец компании Тазухо Такахаши — бывший автогонщик, участвовавший в Super GT и марафоне Ле-Мана.

  • Линейка фирмы сейчас состоит из нескольких моделей. Но все они базируются на одной — культовом Lotus Seven. Предыдущие владельцы Caterham из Малайзии хотели сделать марку более массовой, добавив практичный спорткар и трендовый кроссовер. Однако неудачный с финансовой точки зрения проект бренда в Фор­муле-1 похоронил эти планы. Такахаши заявил, что защитит наследие имени и адаптирует платформу Lotus Seven под актуальные требо­вания законодательства.

  • В июне прошлого года Caterham, уже 47 лет выпускающий различные моди­фикации лёгких родстеров на базе Lotus Seven, заявил о готов­ности электрифи­цировать свои машины и выпустить кроссовер. С тех пор никаких новостей из компании не поступало. О конкретных планах новые владельцы Кейтерэма пока ничего не сообщали.

Кроссоверы всех сожрут?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение