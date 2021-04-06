Британский бренд Caterham купили японцы

У VT Holdings по Японии около 200 шоурумов, а ежегодный спрос на авто­мобили Caterham доходит до 120 штук. Владелец компании Тазухо Такахаши — бывший автогонщик, участвовавший в Super GT и марафоне Ле-Мана.

Линейка фирмы сейчас состоит из нескольких моделей. Но все они базируются на одной — культовом Lotus Seven. Предыдущие владельцы Caterham из Малайзии хотели сделать марку более массовой, добавив практичный спорткар и трендовый кроссовер. Однако неудачный с финансовой точки зрения проект бренда в Фор­ муле-1 похоронил эти планы. Такахаши заявил, что защитит наследие имени и адаптирует платформу Lotus Seven под актуальные требо­вания законодательства.