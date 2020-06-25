Компания, выпускающая с 1973 года одну модель, задумалась об электрокарах и кроссоверах

В Caterham признают, что будущее за электрификацией, ведь уже в 2032 году в Великобритании планируется запретить продажу автомобилей с ДВС, в том числе гибридов. Британский производитель родстеров закупает двигатели у крупных компаний и недавно полностью перешёл на бензиновые двигатели Ford. По словам Макдональда, нынешние электрические силовые установки слишком тяжёлые и дорогие для их машин. Однако инженеры Caterham следят за развитием электро­технологий и в фирме готовы договариваться о поставках новых лёгких разработок.