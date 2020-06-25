АвтоВАЗ планирует повысить цены с 1 июля

Компания, выпускающая с 1973 года одну модель, задумалась об электрокарах и кроссоверах

Новости

Николай Андреев

Британская фирма Caterham уже 47 лет выпускает различные модификации лёгких родстеров, сделанных на базе Lotus Seven. Однако в скором будущем консервативная марка может сильно измениться. О планах в интервью Auto Express рассказал глава Caterham Грэм Макдональд.

Caterham Super Seven 1600

  • В Caterham признают, что будущее за электрификацией, ведь уже в 2032 году в Великобритании планируется запретить продажу автомобилей с ДВС, в том числе гибридов. Британский производитель родстеров закупает двигатели у крупных компаний и недавно полностью перешёл на бензиновые двигатели Ford. По словам Макдональда, нынешние электрические силовые установки слишком тяжёлые и дорогие для их машин. Однако инженеры Caterham следят за развитием электро­технологий и в фирме готовы договариваться о поставках новых лёгких разработок.

  • В 2012 году Caterham заключил соглашение с Renault и британская фирма включилась в процесс возрождения марки Alpine, однако британцы быстро вышли из проекта. Грэм заявил, что в планы также входило создание спортивного кроссовера, но он так и не появился.

  • Теперь в Caterham ищут нового партнёра для создания собственной спецверсии уже существующего кроссовера. Однако подробностей Макдональд не раскрыл. Ранее похожим образом немецкий Brabus доработал китайский кроссовер Wey VV7 GT.

Стоит ли Caterham радикально меняться?

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