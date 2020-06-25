Компания, выпускающая с 1973 года одну модель, задумалась об электрокарах и кроссоверах
Николай Андреев
Британская фирма Caterham уже 47 лет выпускает различные модификации лёгких родстеров, сделанных на базе Lotus Seven. Однако в скором будущем консервативная марка может сильно измениться. О планах в интервью Auto Express рассказал глава Caterham Грэм Макдональд.
В Caterham признают, что будущее за электрификацией, ведь уже в 2032 году в Великобритании планируется запретить продажу автомобилей с ДВС, в том числе гибридов. Британский производитель родстеров закупает двигатели у крупных компаний и недавно полностью перешёл на бензиновые двигатели Ford. По словам Макдональда, нынешние электрические силовые установки слишком тяжёлые и дорогие для их машин. Однако инженеры Caterham следят за развитием электротехнологий и в фирме готовы договариваться о поставках новых лёгких разработок.
В 2012 году Caterham заключил соглашение с Renault и британская фирма включилась в процесс возрождения марки Alpine, однако британцы быстро вышли из проекта. Грэм заявил, что в планы также входило создание спортивного кроссовера, но он так и не появился.
Теперь в Caterham ищут нового партнёра для создания собственной спецверсии уже существующего кроссовера. Однако подробностей Макдональд не раскрыл. Ранее похожим образом немецкий Brabus доработал китайский кроссовер Wey VV7 GT.