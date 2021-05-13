Культовый родстер Caterham 7 впервые в истории станет электрическим

Глава компании Грэм Макдональд заявил изданию, что даже с превраще­нием в электро­мобиль Caterham Seven будет «ездить и управ­ляться как Caterham». Ради этого основной задачей разра­ботчиков спорткара на батарейках будет сниже­ние веса — в том числе и для сохране­ния приемле­мого уровня динамики. Кроме того, имеюще­еся шасси доработают с учётом установки аккумуляторов.

При этом EV Seven уже сейчас планируется лишить некоторых систем, традици­онно устанавли­ваемых на электро­мобили, но увеличи­вающих их массу — скажем, системы рекуперации. Отвечать за комп­лектующие для силовой установки компании Caterham будет некий сторонний произво­дитель, но Макдональд утверж­дает, что о заим­ство­вании готовой платформы речи не идёт. Пред­полагается, что на набор 100 км/ч у электриче­ского родстера будет уходить около 3 секунд.