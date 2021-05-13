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Культовый родстер Caterham 7 впервые в истории станет электрическим

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Дмитрий Елизаров

Компания Caterham, выпускающая знаменитый лёгкий спорткар 7 (Seven), заявила о намерении перейти на электротягу. Как уточняет Autocar, руковод­ство марки намерено всеми силами бороться за сохране­ние ключевых харак­теристик родстера.

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  • Глава компании Грэм Макдональд заявил изданию, что даже с превраще­нием в электро­мобиль Caterham Seven будет «ездить и управ­ляться как Caterham». Ради этого основной задачей разра­ботчиков спорткара на батарейках будет сниже­ние веса — в том числе и для сохране­ния приемле­мого уровня динамики. Кроме того, имеюще­еся шасси доработают с учётом установки аккумуляторов.

  • При этом EV Seven уже сейчас планируется лишить некоторых систем, традици­онно устанавли­ваемых на электро­мобили, но увеличи­вающих их массу — скажем, системы рекуперации. Отвечать за комп­лектующие для силовой установки компании Caterham будет некий сторонний произво­дитель, но Макдональд утверж­дает, что о заим­ство­вании готовой платформы речи не идёт. Пред­полагается, что на набор 100 км/ч у электриче­ского родстера будет уходить около 3 секунд.

  • Прототипы EV Seven у компании уже готовы, но на рынок новинку планиру­ется вывести не ранее 2023 года. Финансирует её разработку нынешний владелец компании — японская VT Holdings, которая среди прочего является местным представи­телем ряда имиджевых марок, включая саму Caterham, Lotus и Royal Enfield.

А вам нравится Caterham Seven?

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