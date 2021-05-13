Культовый родстер Caterham 7 впервые в истории станет электрическим
Дмитрий Елизаров
Компания Caterham, выпускающая знаменитый лёгкий спорткар 7 (Seven), заявила о намерении перейти на электротягу. Как уточняет Autocar, руководство марки намерено всеми силами бороться за сохранение ключевых характеристик родстера.
Глава компании Грэм Макдональд заявил изданию, что даже с превращением в электромобиль Caterham Seven будет «ездить и управляться как Caterham». Ради этого основной задачей разработчиков спорткара на батарейках будет снижение веса — в том числе и для сохранения приемлемого уровня динамики. Кроме того, имеющееся шасси доработают с учётом установки аккумуляторов.
При этом EV Seven уже сейчас планируется лишить некоторых систем, традиционно устанавливаемых на электромобили, но увеличивающих их массу — скажем, системы рекуперации. Отвечать за комплектующие для силовой установки компании Caterham будет некий сторонний производитель, но Макдональд утверждает, что о заимствовании готовой платформы речи не идёт. Предполагается, что на набор
100 км/чу электрического родстера будет уходить около 3 секунд.
Прототипы EV Seven у компании уже готовы, но на рынок новинку планируется вывести не ранее 2023 года. Финансирует её разработку нынешний владелец компании — японская VT Holdings, которая среди прочего является местным представителем ряда имиджевых марок, включая саму Caterham, Lotus и Royal Enfield.