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Caterham соберёт новый спорткар в «самом высоком автосалоне мира»
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Дмитрий Елизаров

Британская компания Caterham для продвижения своего спорткара Seven 170, который называет самым лёгким в истории марки, выбрала необычный ход. На один день 30 сентября фирма превратит в автосалон смотровую площадку башни British Airways в Брайтоне, которая расположена на высоте 137 метров. Инженеры компании попробуют собрать здесь экземпляр спорткара всего за шесть часов.

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  • Как правило, на сборку одного спорткара у одного специалиста Caterham уходит 100 часов. Сколько именно рабочих будут участвовать в акции, не уточняется, но за зрелищем сможет понаблюдать любой желающий — British Airways уже продаёт билеты на эту акцию. Доплаты за наблюдение за сборкой не требуется: на мероприятие можно попасть по обычным для смотровой площадки ценам, однако время экскурсии ограничено 30 минутами. Цена входного билета для взрослого — 16,5 фунтов (1640 рублей).
  • Глава компании Caterham Грэм Макдональд заявил, что, поскольку новая модель Seven 170 считается самым лёгким спорткаром в истории марки, представить её публике они хотели самым запоминающимся образом.
  • Уровень расположения смотровой площадки British Airways превосходит по высоте знаменитое лондонское колесо обозрения, Тауэрский мост и Биг Бен.

Caterham Seven 170 был официально рассекречен на днях. Это базовая модель компании, которая комплектуется 660-кубовым турбомотором на 84 л.с. и 116 Нм в паре с пятиступен­чатой «механикой». В исполнении R pack, которое преду­сматривает ряд карбоновых деталей, родстер весит всего 440 килограммов. Базовая стоимость Seven 170 предусматривает его поставку в виде комплекта запчастей для само­стоятельной сборки.

Хотели бы поприсутствовать на таком?

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