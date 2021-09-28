Caterham соберёт новый спорткар в «самом высоком автосалоне мира»

Дмитрий Елизаров
Британская компания Caterham для продвижения своего спорткара Seven 170, который называет самым лёгким в истории марки, выбрала необычный ход. На один день 30 сентября фирма превратит в автосалон смотровую площадку башни British Airways в Брайтоне, которая расположена на высоте 137 метров. Инженеры компании попробуют собрать здесь экземпляр спорткара всего за шесть часов.
- Как правило, на сборку одного спорткара у одного специалиста Caterham уходит 100 часов. Сколько именно рабочих будут участвовать в акции, не уточняется, но за зрелищем сможет понаблюдать любой желающий — British Airways уже продаёт билеты на эту акцию. Доплаты за наблюдение за сборкой не требуется: на мероприятие можно попасть по обычным для смотровой площадки ценам, однако время экскурсии ограничено 30 минутами. Цена входного билета для взрослого — 16,5 фунтов (1640 рублей).
- Глава компании Caterham Грэм Макдональд заявил, что, поскольку новая модель Seven 170 считается самым лёгким спорткаром в истории марки, представить её публике они хотели самым запоминающимся образом.
- Уровень расположения смотровой площадки British Airways превосходит по высоте знаменитое лондонское колесо обозрения, Тауэрский мост и Биг Бен.
Caterham Seven 170 был официально рассекречен на днях. Это базовая модель компании, которая комплектуется 660-кубовым турбомотором на 84 л.с. и 116 Нм в паре с пятиступенчатой «механикой». В исполнении R pack, которое предусматривает ряд карбоновых деталей, родстер весит всего 440 килограммов. Базовая стоимость Seven 170 предусматривает его поставку в виде комплекта запчастей для самостоятельной сборки.