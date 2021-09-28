Caterham соберёт новый спорткар в «самом высоком автосалоне мира»

Британская компания Caterham для продвижения своего спорткара Seven 170, который называет самым лёгким в истории марки, выбрала необычный ход. На один день 30 сентября фирма превратит в автосалон смотровую площадку башни British Airways в Брайтоне, которая расположена на высоте 137 метров. Инженеры компании попробуют собрать здесь экземпляр спорткара всего за шесть часов.