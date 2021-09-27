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Компания Caterham показала дешёвый спорткар — он оказался самым лёгким в истории
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Caterham рассекретила цены и спецификации своей новой модели — Seven 170. Самая доступная из «семёрок» при весе 440 килограммов оказалась ещё и самой лёгкой в истории марки. За родстер с японским турбомотором, способный ускориться до 60 миль в час (96 км﻿/﻿ч) за 6,9 секунды, производитель попросит минимум 22 990 фунтов (2,3 миллиона рублей).

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  • При длине 3180 миллиметров и высоте около метра ширина родстера составляет всего 1470 милли­метров по краям крыльев. Винтажный родстер оснащается 660-кубовым мотором Suzuki, который японская компания устанавливает на свои кей-кары. Однако благодаря турбонаддуву отдача мотора выросла с лимити­рованных для Японии 63 до 85 л.с. Тем самым энерго­вооружённость спорткара составляет 173 л.с. на тонну.
  • В паре с пятиступенчатой механической коробкой мотор ускоряет Seven 170 до 169 км﻿/﻿ч максимальной скорости.
  • Базовая комплектация, которую Caterham именует ориенти­рованной на дороги общего пользования, включает лобовое стекло, символи­ческие двери, кожу в салоне, отопитель, 14-дюймовые колёса и свето­диодную заднюю оптику — впервые для Caterham. Однако для новинки предлагается ещё и «трековый» вариант исполнения R Pack. В нём будут чёрный декор кузова, спортивная подвеска, дифференциал повышенного трения, спортивные кресла с много­точечными ремнями и карбоновая отделка интерьера. Стоит такой пакет тысячу фунтов.
  • Опционально Caterham Seven 170 можно оснастить каркасом безопасности, выключателем массы, быстро­съёмным рулём Momo, а также кевларовой отделкой.
  • Производитель указывает базовую цену с учётом самостоятельной сборки — Caterham Seven 170 можно заказать в виде кит-комплекта. Сборка на заводе потребует доплаты в 2395 фунтов.

На данный момент британская компания принадлежит японскому холдингу VT Holdings, который представляет в Японии интересы сразу нескольких небольших нишевых компаний. Помимо Caterham, это, к примеру, Lotus и Royal Enfield. Сделка, сумма которой не разглашается, состоялась в апреле.

Купили бы себе такой спорткар?

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