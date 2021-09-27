Компания Caterham показала дешёвый спорткар — он оказался самым лёгким в истории

Компания Caterham рассекретила цены и спецификации своей новой модели — Seven 170. Самая доступная из «семёрок» при весе 440 килограммов оказалась ещё и самой лёгкой в истории марки. За родстер с японским турбомотором, способный ускориться до 60 миль в час (96 км﻿/﻿ч) за 6,9 секунды, производитель попросит минимум 22 990 фунтов (2,3 миллиона рублей).