Компания Caterham показала дешёвый спорткар — он оказался самым лёгким в истории

- При длине 3180 миллиметров и высоте около метра ширина родстера составляет всего 1470 миллиметров по краям крыльев. Винтажный родстер оснащается 660-кубовым мотором Suzuki, который японская компания устанавливает на свои кей-кары. Однако благодаря турбонаддуву отдача мотора выросла с лимитированных для Японии 63 до 85 л.с. Тем самым энерговооружённость спорткара составляет 173 л.с. на тонну.
- В паре с пятиступенчатой механической коробкой мотор ускоряет Seven 170 до 169 км/ч максимальной скорости.
- Базовая комплектация, которую Caterham именует ориентированной на дороги общего пользования, включает лобовое стекло, символические двери, кожу в салоне, отопитель, 14-дюймовые колёса и светодиодную заднюю оптику — впервые для Caterham. Однако для новинки предлагается ещё и «трековый» вариант исполнения R Pack. В нём будут чёрный декор кузова, спортивная подвеска, дифференциал повышенного трения, спортивные кресла с многоточечными ремнями и карбоновая отделка интерьера. Стоит такой пакет тысячу фунтов.
- Опционально Caterham Seven 170 можно оснастить каркасом безопасности, выключателем массы, быстросъёмным рулём Momo, а также кевларовой отделкой.
- Производитель указывает базовую цену с учётом самостоятельной сборки — Caterham Seven 170 можно заказать в виде кит-комплекта. Сборка на заводе потребует доплаты в 2395 фунтов.
На данный момент британская компания принадлежит японскому холдингу VT Holdings, который представляет в Японии интересы сразу нескольких небольших нишевых компаний. Помимо Caterham, это, к примеру, Lotus и Royal Enfield. Сделка, сумма которой не разглашается, состоялась в апреле.