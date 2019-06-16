Cadillac Escalade превратили в 1213-сильный дрэстер

5 полицейских приспособлений для перехвата автомобилей

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Алексей Олефиренко

Машины становятся всё быстрее, а преступники — наглее, поэтому и полиции, и экспериментальным лабораториям, работающим в сфере безопасности дорожного движения, приходится искать изощрённые способы принудительной остановки машин. Прогресс не стоит на месте: придумано уже немало альтернатив традиционным автомобильным заграждениям и раскладным «ёжикам». Мы рассказываем про самые впечатляющие.

Barrier1 (тросовый и сетевой барьеры)

Помните, как в шестом «Форсаже» натянутый поперёк дороги трос остановил тягач Renault Magnum? Решение, предложенное компанией Barrier1 Systems из Северной Каролины, работает по схожему принципу. Конструкция представляет собой два короба, установленных у дороги, и порог, под которым скрывается останавливающий механизм. По команде на пульте управления сетка (или трос) за 2 секунды поднимаются из глубин порога и плотно натягиваются. В результате получается тормозной механизм, способный остановить машину массой до 7 тонн. В интересах самого же нарушителя не ехать слишком быстро на подобный барьер — ничем хорошим это не кончится.

PSEMC PIT-BUL

PIT-BUL — это  такой«лежачий полицейский» для самых настырных. Мобильная платформа устанавливается на пути следования нарушителя и ждёт свою жертву. Как только преступник проезжает по ней, срабатывают датчики массы, и PIT-BUL выпускает вслед машине подобие паутины, которая запутывается в колёсах передней оси. Не летально, не токсично, эффектно и эффективно для автомобилей массой до 9 тонн! Если бы в полиции работал Человек-Паук, ему бы такое точно понравилось.

Gunnebo — барьер Elkosta Wedge

Созданный в Саудовской Аравии барьер Elkosta Wedge предназначен для охраны военных и правительственных объектов, и шансы увидеть его на обычной дороге стремятся к нулю. На фоне других подобных систем Elkosta Wedge отличается максимальной скрытностью (барьер не образовывает горб при правильной установке) и пугающей разрушительной мощью: поднятый в противофазу пандус может остановить даже тяжёлый грузовик, несущийся на полном ходу. Активация барьера происходит за считанные секунды: нарушителю достаточно проехать по сенсорам, установленным на пути к Elkosta Wedge. Кроме того, механизм можно поднять принудительно с пульта управления.

elkosta Wedge Barriers offer maximum security against unauthorised wheeled vehicles of all sizes and weights for highly sensitive entry points. The Wedge Barrier K12 and the new Wedge II are designed to guarantee the full level of security and can be installed as a single unit or in combination with other elkosta products in order to realise a sluice arrangement forming a vehicle check point. Like all elkosta products, also the wedges are certzified according to international standards like ASTM, DOS, PAS68 or IWA 14-1.

Жучок Starchase

Технология Starchase предлагает альтернативный подход к перехвату автомобилей — благодаря ей у полицейских отпадает необходимость вести скоростные погони, а значит, и провоцировать водителя на ещё большие нарушения правил дорожного движения и создание опасных ситуаций. В основе технологии — GPS-трекер, который незаметно выстреливается из машины полиции и крепится к автомобилю подозреваемого. Уменьшить вероятность промаха позволяет система лазерного наведения цели. Starchase поступил на испытания американской полиции в 2006 году и с тех пор помог в поимке множества преступников, но официально вошёл в полицейский арсенал относительно недавно.

See how our GPS solutions can help your agency force multiply and mitigate risk during high-risk vehicle events.

DSS Tire Stopper

Большинство механизмов пробивания колёс, используемых на объектах с ограниченным доступом, имеют одностороннюю направленность. А сами скрытые «ежи» часто образуют солидный (и заметный) горб на дороге. Установка Tire Stopper от немецкой компании Durable Security System распускает свои шипы в обе стороны и при этом невидима издалека. Для стран с суровым климатом Tire Stopper оснащают системой подогрева, так что даже зимой она способна с честью нести свою службу.

Der Tire-Stopper bildet die Einfahrtkontrolle. Das Resultat zerstörte Reifen. The Tire-stopper is the entrance control. The result ruined tire.

Federal Signal Stinger Spike System

В отличие от традиционных лент с шипами, которые просто пробивают колёса и после наезда могут отскочить в сторону по непредсказуемой траектории, Stinger Spike System работает безопасно и для полиции, и для нарушителей. После наезда на эту мобильную, легко раскладываемую ленту шины подозреваемого автомобиля почти мгновенно теряют давление, но эффекта подрыва при этом нет: дело в том, что шипы не просто пробивают шины, а вонзаются в них, как жала. И с каждым оборотом колеса жала уходят вглубь шин всё больше. Поскольку шипы имеют полую сердцевину, сброс давления осуществляется в кратчайшее время.

According to U.S. Department of Justice statistics, a majority of the largest police and sheriff departments are enacting restrictive pursuit driving policies in order to reduce the injuries and property damage associated with high-speed chases. The STINGER SPIKE SYSTEM® allows law enforcement officers to control those situations by stopping fleeing vehicles effectively, reliably, and safely. The STINGER system employs high strength, hollow steel spikes that penetrate all types of tires -- including self-sealing and run-flats -- and deflate them in a regulated manner. This prevents blowouts, slows the perpetrator's vehicle to a safer rate of speed, and allows him to make a controlled stop. And STINGER spikes are effective on all types of vehicles, including cars, trucks, and buses.

Grappler Police Bumper

Данное устройство может понравиться рыбакам. Как уверяют создатели девайса, Grappler Police Bumper является безопасной альтернативой полицейской «подсечке» в заднее крыло преследуемого автомобиля. Все, что требуется от полиции, — подъехать поближе к заднему колесу подозреваемого, остальное система сделает сама. Благодаря системе тросов Grappler Police Bumper полностью разрушает заднюю покрышку перехваченной машины, из-за чего та едва ли сможет продолжить движение. При этом замедление будет осуществляться безопасно для обеих сторон.

It is our pleasure to introduce the GRAPPLER POLICE BUMPER by STOCK ENTERPRISES! Rarely does one get the opportunity to be involved in something truly innovative. This product has the potential to save countless lives in what is arguably the new standard in de-escalation of high speed pursuits! Learn more at POLICEBUMPER.COM

GM OnStar

Если когда-то надумаете уходить от погони, побеспокойтесь о том, чтобы вашим транспортом была не машина General Motors последних десяти лет. Благодаря системе OnStar мощность разных моделей концерна может быть ограничена дистанционно по запросу полиции — для этого у GM есть даже специализированное подразделение. Большой Брат следит за тобой!

-- http://www.worldcarfans.com/9071012.013/new-technology-to-halt-high-speed-police-pursuits -- New prototype technology that improves safety on the road during one of the most dangerous situations -- high speed police pursuits involving stolen vehicles.

Что лучше – физические системы остановки нарушителей или электронные?

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