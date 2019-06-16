5 полицейских приспособлений для перехвата автомобилей
Алексей Олефиренко
Машины становятся всё быстрее, а преступники — наглее, поэтому и полиции, и экспериментальным лабораториям, работающим в сфере безопасности дорожного движения, приходится искать изощрённые способы принудительной остановки машин. Прогресс не стоит на месте: придумано уже немало альтернатив традиционным автомобильным заграждениям и раскладным «ёжикам». Мы рассказываем про самые впечатляющие.
Barrier1 (тросовый и сетевой барьеры)
Помните, как в шестом «Форсаже» натянутый поперёк дороги трос остановил тягач Renault Magnum? Решение, предложенное компанией Barrier1 Systems из Северной Каролины, работает по схожему принципу. Конструкция представляет собой два короба, установленных у дороги, и порог, под которым скрывается останавливающий механизм. По команде на пульте управления сетка (или трос) за 2 секунды поднимаются из глубин порога и плотно натягиваются. В результате получается тормозной механизм, способный остановить машину массой до 7 тонн. В интересах самого же нарушителя не ехать слишком быстро на подобный барьер — ничем хорошим это не кончится.
PSEMC PIT-BUL
PIT-BUL — это такой«лежачий полицейский» для самых настырных. Мобильная платформа устанавливается на пути следования нарушителя и ждёт свою жертву. Как только преступник проезжает по ней, срабатывают датчики массы, и PIT-BUL выпускает вслед машине подобие паутины, которая запутывается в колёсах передней оси. Не летально, не токсично, эффектно и эффективно для автомобилей массой до 9 тонн! Если бы в полиции работал Человек-Паук, ему бы такое точно понравилось.
Gunnebo — барьер Elkosta Wedge
Созданный в Саудовской Аравии барьер Elkosta Wedge предназначен для охраны военных и правительственных объектов, и шансы увидеть его на обычной дороге стремятся к нулю. На фоне других подобных систем Elkosta Wedge отличается максимальной скрытностью (барьер не образовывает горб при правильной установке) и пугающей разрушительной мощью: поднятый в противофазу пандус может остановить даже тяжёлый грузовик, несущийся на полном ходу. Активация барьера происходит за считанные секунды: нарушителю достаточно проехать по сенсорам, установленным на пути к Elkosta Wedge. Кроме того, механизм можно поднять принудительно с пульта управления.
Жучок Starchase
Технология Starchase предлагает альтернативный подход к перехвату автомобилей — благодаря ей у полицейских отпадает необходимость вести скоростные погони, а значит, и провоцировать водителя на ещё большие нарушения правил дорожного движения и создание опасных ситуаций. В основе технологии — GPS-трекер, который незаметно выстреливается из машины полиции и крепится к автомобилю подозреваемого. Уменьшить вероятность промаха позволяет система лазерного наведения цели. Starchase поступил на испытания американской полиции в 2006 году и с тех пор помог в поимке множества преступников, но официально вошёл в полицейский арсенал относительно недавно.
DSS Tire Stopper
Большинство механизмов пробивания колёс, используемых на объектах с ограниченным доступом, имеют одностороннюю направленность. А сами скрытые «ежи» часто образуют солидный (и заметный) горб на дороге. Установка Tire Stopper от немецкой компании Durable Security System распускает свои шипы в обе стороны и при этом невидима издалека. Для стран с суровым климатом Tire Stopper оснащают системой подогрева, так что даже зимой она способна с честью нести свою службу.
Federal Signal Stinger Spike System
В отличие от традиционных лент с шипами, которые просто пробивают колёса и после наезда могут отскочить в сторону по непредсказуемой траектории, Stinger Spike System работает безопасно и для полиции, и для нарушителей. После наезда на эту мобильную, легко раскладываемую ленту шины подозреваемого автомобиля почти мгновенно теряют давление, но эффекта подрыва при этом нет: дело в том, что шипы не просто пробивают шины, а вонзаются в них, как жала. И с каждым оборотом колеса жала уходят вглубь шин всё больше. Поскольку шипы имеют полую сердцевину, сброс давления осуществляется в кратчайшее время.
Grappler Police Bumper
Данное устройство может понравиться рыбакам. Как уверяют создатели девайса, Grappler Police Bumper является безопасной альтернативой полицейской «подсечке» в заднее крыло преследуемого автомобиля. Все, что требуется от полиции, — подъехать поближе к заднему колесу подозреваемого, остальное система сделает сама. Благодаря системе тросов Grappler Police Bumper полностью разрушает заднюю покрышку перехваченной машины, из-за чего та едва ли сможет продолжить движение. При этом замедление будет осуществляться безопасно для обеих сторон.
GM OnStar
Если когда-то надумаете уходить от погони, побеспокойтесь о том, чтобы вашим транспортом была не машина General Motors последних десяти лет. Благодаря системе OnStar мощность разных моделей концерна может быть ограничена дистанционно по запросу полиции — для этого у GM есть даже специализированное подразделение. Большой Брат следит за тобой!