5 полицейских приспособлений для перехвата автомобилей

Машины становятся всё быстрее, а преступники — наглее, поэтому и полиции, и экспериментальным лабораториям, работающим в сфере безопасности дорожного движения, приходится искать изощрённые способы принудительной остановки машин. Прогресс не стоит на месте: придумано уже немало альтернатив традиционным автомобильным заграждениям и раскладным «ёжикам». Мы рассказываем про самые впечатляющие.

Barrier1 (тросовый и сетевой барьеры)

Помните, как в шестом «Форсаже» натянутый поперёк дороги трос остановил тягач Renault Magnum? Решение, предложенное компанией Barrier1 Systems из Северной Каролины, работает по схожему принципу. Конструкция представляет собой два короба, установленных у дороги, и порог, под которым скрывается останавливающий механизм. По команде на пульте управления сетка (или трос) за 2 секунды поднимаются из глубин порога и плотно натягиваются. В результате получается тормозной механизм, способный остановить машину массой до 7 тонн. В интересах самого же нарушителя не ехать слишком быстро на подобный барьер — ничем хорошим это не кончится.