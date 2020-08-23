В Подмосковье пройдёт фестиваль «Кастом Weekend», где покажут лучшие авто- и мотокастомы
С 28 по 30 августа на территории старинной усадьбы Середниково в Солнечногорском районе Подмосковья пройдёт выставка «Кастом Weekend» от организаторов фестиваля «Кастом Конвенция». Посетители увидят модифицированные автомобили, мотоциклы и велосипеды. Партнёром фестиваля выступает Авто.ру.
Выставочной площадкой станет Киногород Piligrim Porto, представляющий собой поляну в лесу с декорациями в духе Англии XVIII века. Техника будет выставлена на фоне исторических построек, среди которых таверна, центральная торговая площадь, тюрьма, пиратский порт и даже парусник в натуральную величину в стиле «Пиратов Карибского моря».
В пятницу, 28 августа, в 18:00 состоится заезд в кемпинг, начнут работу фудтраки и тематические зоны, а в 20:00 пройдёт официальное открытие. На территории к услугам посетителей тату-зона, барбершоп и кинотеатр под открытым небом. Также разместят кемпинг-зону.
Если у желающих приехать на выставку нет своей палатки или недостаёт какого-либо снаряжения для пребывания на свежем воздухе, то его можно будет взять в аренду, а также заказать услугу установку палатки.
На фестивале будут работать пинстрайперы — специалисты по нанесению узора на кузов специальной краской и кисточкой от руки. Посетители смогут раскрасить свой шлем или сувениры. Кроме того, откроет двери женский пинап корнер. Всем желающим девушкам завьют причёски с витками Victory Rolls.
В субботу, 29 августа, состоятся конкурсы для участников и гостей, презентации проектов в формате ток-шоу. Вечером пройдёт награждение лучших кастом-проектов фестиваля и концерт музыкальных групп.
Выставка «Кастом Weekend» посвящена искусству кастомайзинга — переделки классических автомобилей и мотоциклов. Больше информации и программу фестиваля можно посмотреть тут.
Впервые фестиваль «Кастом Конвенция Россия» состоялся в 2015 году.