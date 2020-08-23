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В Подмосковье пройдёт фестиваль «Кастом Weekend», где покажут лучшие авто- и мотокастомы

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С 28 по 30 августа на территории старинной усадьбы Серед­никово в Солнечно­горском районе Подмосковья пройдёт выставка «Кастом Weekend» от организа­торов фестиваля «Кастом Конвенция». Посетители увидят модифи­цированные автомобили, мотоциклы и вело­сипеды. Партнёром фестиваля выступает Авто.ру.

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  • Выставочной площадкой станет Кино­город Piligrim Porto, представ­ляющий собой поляну в лесу с декора­циями в духе Англии XVIII века. Техника будет выстав­лена на фоне исторических построек, среди которых таверна, центральная торговая площадь, тюрьма, пиратский порт и даже парусник в натуральную величину в стиле «Пиратов Карибского моря».

  • В пятницу, 28 августа, в 18:00 состоится заезд в кемпинг, начнут работу фудтраки и тематические зоны, а в 20:00 пройдёт офици­альное открытие. На территории к услугам посетителей тату-зона, барбер­шоп и кинотеатр под открытым небом. Также разместят кемпинг-зону.

  • Если у желающих приехать на выставку нет своей палатки или недостаёт какого-либо снаряжения для пребы­вания на свежем воздухе, то его можно будет взять в аренду, а также заказать услугу установку палатки.

  • На фестивале будут работать пин­страйперы — специ­алисты по нанесению узора на кузов специальной краской и кисточкой от руки. Посетители смогут раскрасить свой шлем или сувениры. Кроме того, откроет двери женский пинап корнер. Всем желающим девушкам завьют причёски с витками Victory Rolls.

  • В субботу, 29 августа, состоятся конкурсы для участников и гостей, презентации проектов в формате ток-шоу. Вечером пройдёт награж­дение лучших кастом-проектов фестиваля и концерт музыкальных групп.

  • Выставка «Кастом Weekend» посвящена искусству кастомайзинга — переделки классических авто­мобилей и мотоциклов. Больше информации и программу фестиваля можно посмотреть тут

  • Впервые фестиваль «Кастом Конвенция Россия» состоялся в 2015 году.

Интересен ли вам кастомайзинг?

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