В Подмосковье пройдёт фестиваль «Кастом Weekend», где покажут лучшие авто- и мотокастомы

Выставочной площадкой станет Кино­город Piligrim Porto, представ­ляющий собой поляну в лесу с декора­циями в духе Англии XVIII века. Техника будет выстав­лена на фоне исторических построек, среди которых таверна, центральная торговая площадь, тюрьма, пиратский порт и даже парусник в натуральную величину в стиле «Пиратов Карибского моря».

В пятницу, 28 августа, в 18:00 состоится заезд в кемпинг, начнут работу фудтраки и тематические зоны, а в 20:00 пройдёт офици­альное открытие. На территории к услугам посетителей тату-зона, барбер­шоп и кинотеатр под открытым небом. Также разместят кемпинг-зону.

Если у желающих приехать на выставку нет своей палатки или недостаёт какого-либо снаряжения для пребы­вания на свежем воздухе, то его можно будет взять в аренду, а также заказать услугу установку палатки.

На фестивале будут работать пин­страйперы — специ­алисты по нанесению узора на кузов специальной краской и кисточкой от руки. Посетители смогут раскрасить свой шлем или сувениры. Кроме того, откроет двери женский пинап корнер. Всем желающим девушкам завьют причёски с витками Victory Rolls.

В субботу, 29 августа, состоятся конкурсы для участников и гостей, презентации проектов в формате ток-шоу. Вечером пройдёт награж­дение лучших кастом-проектов фестиваля и концерт музыкальных групп.

Выставка «Кастом Weekend» посвящена искусству кастомайзинга — переделки классических авто­мобилей и мотоциклов. Больше информации и программу фестиваля можно посмотреть тут.