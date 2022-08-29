Casio выпустила наручные часы с Bluetooth для поклонников спорткаров Honda

Часы выполнены в красно-чёрной гамме, включая фирменный ремешок. В оформлении циферблата задействовали тот же оттенок красного, которым Honda маркирует логотипы своих спорткаров: автопроизводитель использует его с

1964 года. Боковые регуляторы должны отсылать к элементам подвески «формульных» машин, а на ремешке применена алькантара, схожая с материалами отделки для спортивных Honda.