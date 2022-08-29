Casio выпустила наручные часы с Bluetooth для поклонников спорткаров Honda

Дмитрий Елизаров
Известная часовая компания Casio и марка Honda разработали наручные часы под названием Honda Racing Red Edition. Базируются они на модели Casio Edifice, но в оформлении хронометра использовано множество отсылок к спорткарам Honda. В продаже в Японии часы появятся 30 сентября по цене 77 тысяч иен (около 550 долларов или почти 34 тысячи рублей).
- Часы выполнены в красно-чёрной гамме, включая фирменный ремешок. В оформлении циферблата задействовали тот же оттенок красного, которым Honda маркирует логотипы своих спорткаров: автопроизводитель использует его с 1964 года. Боковые регуляторы должны отсылать к элементам подвески «формульных» машин, а на ремешке применена алькантара, схожая с материалами отделки для спортивных Honda.
- На циферблате размещён логотип Honda Racing Corporation, а на задней крышке — силуэт гоночного трека Suzuka Circuit. Дело не только в том, что Honda активно использует эту трассу для тестов своих машин: в нынешнем году автоспортивному комплексу исполняется 60 лет.
- Помимо множества дополнительных циферблатов Casio Edifice Honda Racing Red Edition снабжены ещё и протоколом Bluetooth. С его помощью можно передавать показания часов (например, время круга) в фирменное приложение Casio для мобильных гаджетов и использовать, к примеру, для анализа телеметрии.
Самой, возможно, необычной новинкой в часовом мире, напрямую связанной с автомобилями, стал хронометр Richard Mille RM UP-01, представленный в начале июля. Он разработан вместе с Ferrari и назван самыми тонкими наручными часами в мире среди механических. Цена — 1 888 000 долларов, то есть примерно вчетверо дороже флагманской модели Ferrari.