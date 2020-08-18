Как с помощью панорамных фотографий бесплатно удвоить просмотры объявлений

Важная задача любого дилера — повысить эффектив­ность и увеличить конверсию объявления на разных уровнях воронки продаж с помощью различных инструментов, доступных на класси­файде. Например, чтобы увеличить количество просмотров объяв­лений, нужно работать с контентом — это поможет сделать вашу публикацию заметнее в поисковой выдаче, и пользователь захочет посмотреть объявление.

На Авто.ру продавцы также могут бесплатно создавать и загружать 3D-пано ­рамы авто­мобилей — интер­активные фото­графии, которые позволяют пользо­вателю подробно и со всех сторон рас­смотреть автомобиль в объявлении. Об этом сервисе мы уже рассказы­вали подробно, а теперь поделимся кейсами дилеров, которые успешно используют панорамы в своей работе.

Дилер «Юг-Авто Эксперт Новороссийск» создаёт панорамные снимки для продажи авто­мобилей с пробегом. Уже в первую неделю тестового периода дилер загрузил интер­активные фото­графии к 27% объявлений, размещённых на Авто.ру. Количе­ство просмотров за 7 дней выросло на 6%. На последней неделе месяца, когда панорамы были сняты для 80% склада, количе­ство просмотров повысилось на 76%, а в пиковые дни трафик удваивался. При этом продавец выгружал на Авто.ру стандартный для себя объём склада — 60–70 авто­мобилей. Сейчас компания использует панорамные фото­графии для 90% склада.