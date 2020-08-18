Как с помощью панорамных фотографий бесплатно удвоить просмотры объявлений
Важная задача любого дилера — повысить эффективность и увеличить конверсию объявления на разных уровнях воронки продаж с помощью различных инструментов, доступных на классифайде. Например, чтобы увеличить количество просмотров объявлений, нужно работать с контентом — это поможет сделать вашу публикацию заметнее в поисковой выдаче, и пользователь захочет посмотреть объявление.
На Авто.ру продавцы также могут бесплатно создавать и загружать
Дилер «Юг-Авто Эксперт Новороссийск» создаёт панорамные снимки для продажи автомобилей с пробегом. Уже в первую неделю тестового периода дилер загрузил интерактивные фотографии к 27% объявлений, размещённых на Авто.ру. Количество просмотров за 7 дней выросло на 6%. На последней неделе месяца, когда панорамы были сняты для 80% склада, количество просмотров повысилось на 76%, а в пиковые дни трафик удваивался. При этом продавец выгружал на Авто.ру стандартный для себя объём склада — 60–70 автомобилей. Сейчас компания использует панорамные фотографии для 90% склада.
Сергей Вишневский, управляющий директор «Юг-Авто Эксперт»:
Наши исследования показали, что панорамы не только позволяют получить большее количество просмотров, но и «углубляют» изучение предлагаемого автомобиля пользователем. После просмотра большого количества однотипных по контенту предложений снижается внимание к деталям и описанию, человек начинает просто пролистывать объявления. Панорама помогает снова включить внимание. Как следствие, покупатель рассматривает автомобиль со всех ракурсов, проводит больше времени на карточке объявления, переходит к описанию и внимательно изучает предложение. Формируется глубокий интерес пользователя к машине, и мы получаем больше целевых лидов.
Boston Auto также использует
Сергей Бабинов, заместитель руководителя департамента продаж Boston Auto:
Однозначно, объявления с панорамами привлекают больше внимания! Это уникальный инструмент, позволяющий зацепить внимание потенциального покупателя, который в игровой форме (а прокрутка машины на смартфоне и правда похожа на выбор машины в какой-нибудь игре про гонки) изучает автомобиль, и дальше уже переходит к фотографиям, тексту объявления и договаривается о просмотре.
«Ауди Центр Ростов» снимает панорамы для новых автомобилей. После добавления
Павел Шевченко, руководитель департамента продаж ГК ААА Моторс:
Мы — в числе первых дилеров на Юге, кто начал использовать панорамы для продвижения автомобилей на Авто.ру. Интерактивная «фотография» (особенно в сочетании с услугами продвижения) помогает эффективно бороться за внимание пользователей и выгодно презентовать автомобиль в сравнении с конкурентами. Самое главное, что панорамы — это бесплатный, удобный и простой инструмент, с которым справится любой менеджер.
Лайфхак
Чтобы объявление с панорамой в поисковой выдаче стало ещё заметнее, подключите пакет опций «Премиум-объявление» или «Турбо». Тогда при просмотре поисковой выдачи публикация будет выделена особой анимацией.
Панорамы — эффективный бесплатный инструмент, который помогает увеличить количество просмотров. Это, в свою очередь, снижает стоимость лида. Об эффективности панорам говорит и опыт дилеров, поэтому мы рекомендуем использовать их в работе.
Если вы хотите загружать панорамные фотографии, но не знаете, как это делать, обратитесь к вашему менеджеру или напишите нам на электронную почту: Accounting@yandex-team.ru.