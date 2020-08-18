Июльские продажи автомобилей в Европе сократились всего на 2%

Как с помощью панорамных фотографий бесплатно удвоить просмотры объявлений

Про бизнес

Важная задача любого дилера — повысить эффектив­ность и увеличить конверсию объявления на разных уровнях воронки продаж с помощью различных инструментов, доступных на класси­файде. Например, чтобы увеличить количество просмотров объяв­лений, нужно работать с контентом — это поможет сделать вашу публикацию заметнее в поисковой выдаче, и пользователь захочет посмотреть объявление.

На Авто.ру продавцы также могут бесплатно создавать и загружать 3D-пано­рамы авто­мобилей — интер­активные фото­графии, которые позволяют пользо­вателю подробно и со всех сторон рас­смотреть автомобиль в объявлении. Об этом сервисе мы уже рассказы­вали подробно, а теперь поделимся кейсами дилеров, которые успешно используют панорамы в своей работе.

Дилер «Юг-Авто Эксперт Новороссийск» создаёт панорамные снимки для продажи авто­мобилей с пробегом. Уже в первую неделю тестового периода дилер загрузил интер­активные фото­графии к 27% объявлений, размещённых на Авто.ру. Количе­ство просмотров за 7 дней выросло на 6%. На последней неделе месяца, когда панорамы были сняты для 80% склада, количе­ство просмотров повысилось на 76%, а в пиковые дни трафик удваивался. При этом продавец выгружал на Авто.ру стандартный для себя объём склада — 60–70 авто­мобилей. Сейчас компания использует панорамные фото­графии для 90% склада.

Сергей Вишневский, управляющий директор «Юг-Авто Эксперт»:

Наши исследования показали, что панорамы не только позволяют получить большее количество просмотров, но и «углубляют» изучение предлага­емого автомобиля пользо­вателем. После просмотра большого количе­ства однотипных по контенту предложений снижается внимание к деталям и описанию, человек начинает просто пролисты­вать объявления. Панорама помогает снова включить внимание. Как след­ствие, покупатель рассматри­вает автомобиль со всех ракурсов, проводит больше времени на карточке объявления, переходит к описанию и внима­тельно изучает предложение. Формируется глубокий интерес пользователя к машине, и мы получаем больше целевых лидов.

Boston Auto также использует 3D-панорамы для продажи подер­жанных машин. Чтобы объективно оценить их эффектив­ность, компания загрузила панорамы только для половины склада одного из двух авто­салонов. Другой склад в тестовый период остался без них. На протяжении двух месяцев автосалон, где авто­мобили были в панорамном режиме, получал в среднем на 62% больше трафика, чем салон с простыми фото­графиями машин. Ежедневное количество просмотров объяв­лений с панорамами всегда было выше, чем у объявлений без них, а в пиковые дни дилер получал четырёх­кратный рост трафика.

Сергей Бабинов, заместитель руководителя департамента продаж Boston Auto:

Однозначно, объявления с панорамами привлекают больше внимания! Это уникальный инструмент, позволяющий зацепить внимание потенци­ального покупателя, который в игровой форме (а прокрутка машины на смартфоне и правда похожа на выбор машины в какой-нибудь игре про гонки) изучает автомобиль, и дальше уже переходит к фото­графиям, тексту объявления и договари­вается о просмотре.

«Ауди Центр Ростов» снимает панорамы для новых авто­мобилей. После добавления 3D-фото­графий общее количество просмотров объявлений в базе Авто.ру увели­чилось на 27%.

Павел Шевченко, руководитель департамента продаж ГК ААА Моторс:

Мы — в числе первых дилеров на Юге, кто начал использовать панорамы для продви­жения автомобилей на Авто.ру. Интер­активная «фото­графия» (особенно в сочетании с услугами продви­жения) помогает эффективно бороться за внимание пользо­вателей и выгодно презентовать автомобиль в сравнении с конкурентами. Самое главное, что панорамы — это бесплатный, удобный и простой инструмент, с которым справится любой менеджер.

Лайфхак

Чтобы объявление с панорамой в поисковой выдаче стало ещё заметнее, подключите пакет опций «Премиум-объявление» или «Турбо». Тогда при просмотре поисковой выдачи публикация будет выделена особой анимацией.

Панорамы — эффективный бесплатный инструмент, который помогает увеличить количество просмотров. Это, в свою очередь, снижает стоимость лида. Об эффектив­ности панорам говорит и опыт дилеров, поэтому мы рекомендуем использовать их в работе. 

Если вы хотите загружать панорамные фото­графии, но не знаете, как это делать, обратитесь к вашему менеджеру или напишите нам на электронную почту: Accounting@yandex-team.ru.

Уже пробовали снимать панорамные фотографии? 

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