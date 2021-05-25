Как продавать автомобили с помощью доставки на Авто.ру: кейс компании «Луидор-Эксперт»

Дилеры Авто.ру, у которых есть автосалоны в разных городах, могут расширить географию продаж и увеличить оборот склада, реализуя автомобили с доставкой. Эта опция доступна для подер­жанных авто­мобилей, а также для коммер­ческого транспорта — нового или с пробегом.

Алексей Горелов, руководитель отдела маркетинга «Луидор-Эксперт», в рамках вебинара для дилеров Поволжья поделился двумя кейсами использо­вания доставки автомобилей.

Компания «Луидор-Эксперт» специализиру­ется на выкупе и продаже легковых и коммер­ческих авто­мобилей с пробегом. Автосалоны компании можно встретить в 8 городах страны: Москва, Нижний Новгород, Владимир, Казань, Саранск, Уфа, Чебоксары, Челябинск.

Кейс #1. Про то, как распродать парк неликвидных УАЗ «Профи»

Компания закупила 50 автомобилей УАЗ «Профи» 2019–2020 годов выпуска с небольшими пробегами. Эта модель достаточно редко встречается на вторичном рынке. Например, в Москве на момент закупки было всего 37 объяв­лений на Авто.ру. Приняли решение расширить географию продаж с помощью опции «Доставка».

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