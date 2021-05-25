Как продавать автомобили с помощью доставки на Авто.ру: кейс компании «Луидор-Эксперт»
Дмитрий Савостьянчик
Дилеры Авто.ру, у которых есть автосалоны в разных городах, могут расширить географию продаж и увеличить оборот склада, реализуя автомобили с доставкой. Эта опция доступна для подержанных автомобилей, а также для коммерческого транспорта — нового или с пробегом.
Алексей Горелов, руководитель отдела маркетинга «Луидор-Эксперт», в рамках вебинара для дилеров Поволжья поделился двумя кейсами использования доставки автомобилей.
Компания «Луидор-Эксперт» специализируется на выкупе и продаже легковых и коммерческих автомобилей с пробегом. Автосалоны компании можно встретить в 8 городах страны: Москва, Нижний Новгород, Владимир, Казань, Саранск, Уфа, Чебоксары, Челябинск.
Кейс #1. Про то, как распродать парк неликвидных УАЗ «Профи»
Компания закупила 50 автомобилей УАЗ «Профи» 2019–2020 годов выпуска с небольшими пробегами. Эта модель достаточно редко встречается на вторичном рынке. Например, в Москве на момент закупки было всего 37 объявлений на Авто.ру. Приняли решение расширить географию продаж с помощью опции «Доставка».
Что сделали
-
Объявления о продаже разместили в соседних с филиалами компании городах. По правилам сервиса, один автомобиль можно предлагать не больше чем в 11 городах (один из них — город, где находится автосалон продавца). В итоге с помощью 8 машин компании удалось охватить 59 городов России.
-
В первую очередь доставку подключали к объявлениям с самой высокой конверсией из просмотра объявления в просмотр номера телефона. Эта информация доступна в личном кабинете Авто.ру.
-
Внутри публикации потенциальный покупатель видит, что автомобиль доставляется из Москвы. Как дилер переправит автомобиль в нужный город — обсуждается напрямую с клиентом. В «Луидор-Эксперт» есть водители, которые «отгоняют» машину покупателю.
-
Остальные машины продавались в столице без опции «Доставка».
-
Как только один из автомобилей «с доставкой» покупался, дилер выбирал другое наиболее конверсионное объявление из стока и подключал к нему эту опцию.
-
В дополнение к публикациям с доставкой использовалась опция «Премиум-объявление»: в листинге такое объявление отображается с тремя фотографиями автомобиля и значком-короной. Кроме того, появляется ссылка на магазин дилера, перейдя по которой можно увидеть другие предложения продавца, и кнопка «Показать телефон» непосредственно в листинге.
Что получилось
Одно из объявлений было опубликовано на Авто.ру в конце марта. Спустя 2 недели к нему подключили «Доставку» и применили опцию «Поднятие в поиске». После этого количество просмотров выросло вдвое относительно первых дней размещения и не падало на протяжении пяти дней. На шестой день автомобиль продали.
Всего в марте дилер реализовал 24 автомобиля: 11 из них в Москве, ещё 6 штук — в Нижнем Новгороде.
Кейс #2. ГАЗ «Соболь» за 2 миллиона рублей
В столичный автосалон «Луидор-Эксперт» на реализацию попал «прокачанный» кемпер на базе ГАЗ Соболь. На него поставили пневмоподвеску, внедорожное оборудование, автономный обогреватель, классную аудиосистему, оборудовали спальное место, зону отдыха и сделали ещё множество доработок.
Новый автомобиль в стандартном исполнении на Авто.ру можно найти по цене от миллиона рублей. Но этот уникальный, подготовленный для путешествий и бездорожья экземпляр оценили почти вдвое дороже — в
Что сделали
-
Указали в объявлении возможность доставки автомобиля в другие города. Выбрали 10 крупных городов в разных регионах: Великий Новгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск.
-
Одновременно попробовали рассказать об автомобиле через Журнал Авто.ру. «Когда в 2020 году закрылись границы, в стране начал активно развиваться внутренний туризм и в частности — автотуризм. У меня есть уникальный автомобиль, созданный именно для этого: туризма, приключений, бездорожья. Давай напишем о нём в Журнале Авто.ру», — предложил дилер своему региональному менеджеру. Единственное условие: машина должна заинтересовать редакцию Журнала. Но идея оказалась интересной, и автомобиль попал в подборку объявлений «От мультяшного "Форда" до уютного "Соболя": лучшие объявления на Авто.ру».
Через 5 дней кемпер был продан с небольшой скидкой. Покупатель прилетел за ним из Челябинска и обратно отправился уже на машине.
Выводы
Доставка автомобилей помогает продавать быстрее.
-
Инструмент особенно актуален, когда необходимо быстро распродать большой сток одинаковых автомобилей.
-
Подключайте доставку к наиболее конверсионным машинам на складе.
-
Доставка также ускоряет продажу неликвидных или уникальных и дорогих машин.
-
Важно: вы не платите за первичное размещение в других городах. Оплата идёт только за ежедневную публикацию по тарифу того города, куда доставляете автомобиль. Например, если машина находится в Москве и подключена возможность доставки до Казани, то продавец вносит деньги за первичное размещение в Москве и ежедневную плату за публикацию в Москве и Казани.
-
Общайтесь со своим менеджером: он ваш друг и помощник и не меньше вас заинтересован в том, чтобы вы продавали автомобили быстрее.