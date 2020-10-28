Как сократить расходы вдвое и увеличить эффективность размещения: кейс Good Car

На Авто.ру прошла серия обучающих вебинаров для дилеров в разных регионах России — онлайн-встречи, где специалисты классифайда делились с дилерами аналитикой, анонсами новых продуктов сервиса и реальными кейсами партнеров.

Екатерина Немкова, руководитель отдела маркетинга Good Car — одного из лидеров по продаже автомобилей с пробегом в Саратовской области, а также крупнейшим в регионе официальным дилером Lada и УАЗ — рассказала о том, как компании удалось вдвое сократить расходы на размещение, при этом в два раза повысить эффективность объявлений о продаже автомобилей с пробегом на Авто.ру.

Из-за «ковидных» ограничений, случившихся весной, к лету на складах автосалонов выросло количество автомобилей со сроком хранения свыше 60 дней. Какие задачи стояли перед компанией:

уменьшить долю олд-стока;

привлечь больше трафика — в первую очередь, с помощью классифайдов;

увеличить количество звонков в отдел продаж;

уменьшить стоимость каждого звонка.

Для наглядности, в этом кейсе сравниваются показатели компании (трафик, доля олд-стока, стоимость лида) в июле и августе, когда проявился эффект изменений, с маем и июнем 2020 года.

Что было сделано

Первым этапом стала проработка контента объявлений на Авто.ру: